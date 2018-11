Els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea donen aquest diumenge el seu suport a l'acord negociat a nivell tècnic entre Londres i Brussel·les per fixar les condicions de l'Brexit. Un pacte que Espanya ha amenaçat de vetar fins a l'últim moment per aconseguir més claredat jurídica sobre l'estatus de Gibraltar.





"Els amics, amics seran fins al final", va escriure el president del Consell europeu, Donald Tusk, en el seu compte de Twitter, recordant Freddie Mercury per oferir un "lema" per a la cimera en què es donarà el primer pas formal per trencar una complexa relació que ha durat 45 anys, després de 17 mesos de negociacions.





En la seva carta d'invitació als caps d'Estat i de Govern, Tusk diu que els negociadors han fet un "bon treball" i que tots van buscar arribar a un acord "bo i just", perquè "ningú volia derrotar a ningú".









"Crec que finalment hem trobat el millor compromís possible", ha indicat, abans de demanar als mandataris que donin el seu vistiplau al Tractat de Retirada, un text de 585 pàgines legalment vinculant que referma els drets dels ciutadans després de la desconnexió, determina la factura que haurà d'assumir Londres després de la sortida i preveu una solució d'emergència per evitar una frontera dura al Úlster si no s'aconsegueix a temps un acord sobre les relacions futures.





Els líders han d'adoptar també una declaració política que, sense el valor jurídic del primer document, marca el camí que les parts volen seguir en les negociacions del marc futur de les relacions, quan el Regne Unit sigui ja un país tercer.





A més, les notes de les actes del Consell europeu recolliran l'exigència d'Espanya de deixar per escrit que cap acord que la Unió Europea negociï en el futur amb el Regne Unit tindrà efecte en el territori de Gibraltar fins que Espanya doni la seva autorització .













Una carta de l'ambaixador britànic davant la UE, en nom del Govern britànic, q ue promet interpretar els acords en el mateix sentit que ho fa el bloc ha estat l'altra contrapartida obtinguda pel president del Govern, Pedro Sánchez, per retirar la seva amenaça de veto.





Tot i això, el govern britànic de Teresa May qualifica aquest acord de ser simplement un "tros de paper" i que no dóna garantia alguna sobre Gibraltar i que per tant, critica la declaració de Sánchez i afirma que no ha canviat respecte a aquesta qüestió .





Regne Unit deixarà de ser part de la UE el 30 de març de 2019, però durant una fase de transició d'any i mig, fins a finals de 2020, seguirà sent part del Mercat Comú i estarà subjecte a les mateixes lleis i sota la jurisdicció del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) però sense representació, veu, ni vot en les institucions.





Aquest període, pensat per donar temps a institucions, empreses i ciutadans a adaptar-se als canvis, podrà prorrogar-se, una única vegada, "fins un o dos anys", de manera que en la pràctica la separació definitiva no arribarà fins a desembre de 2022.









"Ara és moment que tots assumeixin la seva responsabilitat. Tots", ha avisat el cap negociador europeu, el francès Michel Barnier, a l'arribar al cim, en un missatge dirigit al Parlament britànic perquè no tombi el negociat a nivell tècnic i polític.





Barnier ha recalcat en el seu missatge que la UE "mai" ha negociat "en contra del Regne Unit" i que ara s'han de donar els passos necessaris per a construir una relació ambiciosa i de confiança per al futur. "Seguirem sent aliats, socis i amics", ha conclòs.