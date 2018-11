L'Espanyol no ha pogut posar remei al cop de l'inici de partit de Stuani ni amb el gol de Borja Iglesias en el 77 que Doumbia eclipsaría al 90 per posar el 3 a 1 a Cornellà-el Prat en favor del Girona.





La cara i la creu d'aquest partit: mentre el Girona trenca el fortí imbatut aquesta temporada de l'estadi de l'Espanyol, els d'Eusebio Sacristán continuen la seva escalada per la taula sense perdre fora de Montilivi.





@GironaFC





La defensa del conjunt dirigit per Rubi ha estat patint molt tot el partit per acabar perdent el control de la trobada ja en la segona meitat, sense poder parar la impecable ofensiva del trident del Girona: Pedro Porro, Diego García i, com no, Stuani.





Però en atac, els carrilers de l'Espanyol tampoc han pogut trobar ocasions dins el aèria, pressionats per una defensa molt sòlida dels gironins.





Només el gol de Borja Iglesias -pichichi blanc i blau amb 8 gols i 5 partits consecutius marcant, igualant la ratxa de l'etern capità periquito Raúl Tamudo- semblava donar una mica d'esperança per l'empat l'Espanyol, que Doumbia frustaba amb un gol al 90 després d'un errada del porter periquito Diego López.





Javi López va tenir a les seves botes l'empat al 88. Però la dinàmica de l'equip local en aquest partit, on es veia més a prop el hat-trick del Girona que un possible empat de l'Espanyol, ha fet que aquesta nit s'hagi trencat el ritme imparable amb el que la plantilla de Rubi havia començat aquesta temporada .









En la nit en què Vilà compleix 100 partits oficials vestint la blanc i blava, l'Espanyol segueix aferrant-se a la cinquena plaça de la Lliga, amb un punt més que el Reial Madrid i empatat a punts amb el Girona, setè. Un partit de tancament d'una jornada on el Sevilla se'n va a dormir en primera posició, després i l'empat d'ahir entre Barcelona (segon amb 25 punts) i l'Atlètic (tercerco amb 24) .