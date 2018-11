El Barça ja gairebé estava albirat la seva segona derrota consecutiva aquesta temporada a Lliga quan e l revulsiu de Demebelé va arribar per salvar els blaugranes gairebé ja en el descompte de tornar a Barcelona sense punts en un partit de poca intensitat davant l'Atlètic de Madrid (1 -1).





En un partit amb una primera part totalment intranscendent i una segona meitat dominada per l'Atlètic de Madrid, Dembele va aprofitar el seu canvi per demanar perdó al barcelonisme i treure els dubtes a Valverde sobre la seva possible no convocatòria amb un gol a passada de Messi.





El jove davanter francès va sortir a la gespa olotí de l'Wanda per donar-li aire al Barça en un partit ja gairebé perdut. Tot després que Diego Costa, després de gairebé 10 mesos sense marcar en Lliga, avancés en el 77 als matalassers a passada de Griezmann servint el primer córner dels atlètics en tot el partit, després de dos faltes laterals en el aèria de Ter Stegen, dos errors no forçats, per part de Semedo i Vidal, aquest últim molt xiulat en el seu canvi davant el expectant Metropolità.









El FC Barcelona torna a casa amb la lesió de Sergi Roberto, a celebrar l'aniversari de Busquets sumant 500 partits amb la samarreta del club i sabent que Simeone, des que va arribar a la banqueta blanc-i-encara no ha aconseguit guanyar al conjunt blaugrana a la Lliga.