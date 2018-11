Emoció màxima al Palau després del partidàs en què el Barça i el Reial Madrid es disputaven el liderat de l'ACB. Una excepcional defensa blaugrana i un percentatge de triples per partit que supera el 50% d'encert -el millor de l'ACB- ha donat la victòria amb una diferència de 17 punts als de Pesic, que avui dormiran ja com a líders de l'ACB després granar al vigent Campió Europeu (86-69).





Un partit on des del primer minut s'ha mesurat amb cautela cada passi i cada cistella per evitar el mínim error i aguantar fins al tercer quart una tònica general d'anades i vingudes en el marcador per part dels dos equips. Un partit digne de l'espáctulo del bàsquet que es convertia en el 54è Clàssic per al jugador blanc Felipe Reyes.









El Barça ha tirat de noms propis per batre les estadístiques dels madrilenys, que van arribar a estar en el segon quart 4 punts per sobre dels locals, com poden ser -i no és casualitat- el de Kevin Seraphine, implacable en els rebots ofensius, i sobretot, el de Kuric, sent letal sense fallar els punts decivisivos -la majoria triples- per a la victòria blaugrana.





@FCBasket





Ja en el tercer quart, el Barça remuntava la diferència de 4 punts del Reial Madrid per no tornar a cedir la posició en el marcador. La clau de l'triomf dels de Pesic i el desgast dels de Lasso va ser que els blaugranes intensificron la seva defensa en zona, neutralitzant l'efectivitat del Madrid, mentre un altre dels grans de la nit, Oriola, posava amb un triple altra vegada amunt al conjunt local.





Després d'aquesta enorme pressió, Eddy Tabares va fallar dos 2 tirs lliures per al Madrid, tot i que fins llavors havia fet molt bon partit. El Barça va col·lapsar la zona blanca en defensa, forçant els tirs exteriors, jugant així al seu favor i posant en dificultats el Madrid.





Tant va ser així que el Barça es va escapar en el marcador a 6 per sobre abans de començar l'últim quart, on, sense començar l'última part, ja havia guanyat psicològicament al Palau al seu etern rival. Aquesta idea la ratifica que la distància de punts entre els dos equips no va fer més que augmentar en favor al Barça arribant als 17 punts de diferència amb els que han guanyat els blancs, per obra d'un enorme últim quart d'Kuric en defensa i fins 8 pèrdues de pilota dels madridistes en aquest tram final de partit.









En el partit que es recordava al pare de la'bomba 'Navarro, els homes de Pablo Lasso no van poder imposar-se al bloqueig defensiu local i Tabares va protagonitzar dos taps il·legals en l'últim quart, evidenciant que el Madrid ja s'havia quedat enrere en el encuento .





Un Clàssic que deixa el Barça líder després del partidàs de la jornada ACB davant un Palau ple a vessar, que ha aconseguit aquesta nit el seu millor entrada aquesta temporada.