Més de 15.700 metges fan vaga aquesta setmana contra la sobrecàrrega assistencial

Més de 15.700 metges catalans del sector públic en l'atenció primària i l'concertat en l'hospitalària, atenció primària, sociosanitaris i de salut mental estan cridats a la vagues convocada per diversos sindicats aquesta setmana, en protesta per la degradació que veuen en el sistema sanitari i la sobrecàrrega assistencial.





Metges de Catalunya (MC) ha convocat els metges d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS), uns 5.700 entre metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs, els dies 26, 27, 28, 29 i 30 de novembre en el format d'atur general davant la "sobrecàrrega assistencial que es fa insostenible".





Fotos de Moisés B.Martínez

El sindicat ha cridat també a la vaga a més de 10.000 facultatius de la sanitat concertada amb el Servei Català de la Salut (CatSalut), de 53 hospitals d'aguts, 86 equips de primària, 50 centres sociosanitaris i 25 de salut mental.





Per la seva banda, la CGT ha cridat a la vaga a tots els treballadors de l'atenció primària de l'ICS i concertada en la mateixa setmana.









El dijous 29 de novembre coincideix amb la vaga convocada pels treballadors públics, en la qual el sindicat I-CSC ha cridat a secundar-la a tots els funcionaris de l'àmbit de l'atenció primària de l'ICS, mentre que la IAC ha convocat al personal administratiu.





Els serveis mínims, pactats entre MC i l'ICS per a l'atenció primària i ordenats per la Generalitat per a la resta, fixen que s'han de garantir els serveis i assistències d'urgències, les unitats especials -com UCI, UVI, hemodiàlisi, neonatologia, parts i oncologia -, les operacions inajornables i l'atenció als malalts ingressats.









A la resta d'àmbits, treballarà el 25% de la plantilla en els dos primers dies, ia partir del tercer dia ho farà el 33% de la plantilla, amb l'excepció de ginecologia, odontologia i penitenciaris, que seran del 25%, i els serveis no especificats tindran una atenció com la d'un dia festiu -o del 50% si és igual a la d'un laborable-.