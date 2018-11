Fiscalia sosté que els acusats de Bankia van ocultar l'estat real del banc

La fiscal Anticorrupció Carmen Launa ha destacat aquest dilluns al judici per la sortida a borsa de Bankia que els acusats eren "conscients" que en la informació que apareixia en el fullet sobre el debut borsari de l'entitat financera el juliol de 2011 es "va ocultar l'estat real" dels comptes, perjudicant així els inversors. Per això mateix, no ha descartat que en la seva acusació definitiva, que es donarà a conèixer quan finalitzi el judici, inclogui el delicte de falsedat comptable.





Així ho ha dit Launa -que ha estat acompanyada pel fiscal en cap Anticorrupció, Alejandro Luzón, qui es va encarregar d'aquesta causa durant la instrucció- durant la seva exposició en les qüestions prèvies a la vista oral en què ha realitzat una sèrie de de "precisions"per tal d'"evitar futures al·legacions d'indefensió per errònia interpretació del ministeri fiscal en el procés".





La fiscal, que només acusa quatre de les 34 persones físiques i jurídiques que s'asseuen al banc dels acusats, ha assegurat davant el tribunal que presideix la magistrada Ángela Murillo que els responsables de Bankia en aquell moment "van contribuir" i eren "conscients" que en aquest fullet es "van ocultar l'estat real" dels comptes per "provocar un desplaçament patrimonial dels inversors".





En aquest sentit, Launa ha recordat que l'escrit de qualificació vigent en aquest moment és provisional i que serà un cop practicades les proves i fets els interrogatoris quan l'acusació sigui definitiva, podent ser aquesta modificada.





Ha avisat que "hi hauria la modificació" i que els "fets podrien ser subsumibles en el delicte de falsedat comptable", com sí acusen algunes de les altres acusacions Rato i altres de les persones que es troben assegudes al banc dels acusats.





AFECTAR ALTRES ACUSATS





Si això arriba a passar "podria afectar aquelles persones que en l'acte de transformació de diligències prèvies a procediment abreujat (l'equivalent a l'acte de processament) ha dirigit aquella responsabilitat".





Mentre que el jutge instructor Fernando Andreu va proposar jutjar 32 persones ia Bankia i a la seva matriu -Banco Financiero y de Ahorros(BFA) - pel delicte de falsedad en els comptes anuals en els anys 2010 i 2011 i per frau d'inversors; el Ministeri Públic va decidir acusar només Rato i tres dels seus directius, José Luis Olivas, José Manuel Fernandez Norniella i Francisco Verdú Pons, per l'últim d'aquestes conductes penals.





Després d'escoltar la fiscal i les acusacions particulars -avui han assistit 13 de les 26 personades-, li ha arribat el torn a Ignacio Ayala, advocat del principal acusat en aquesta causa, Rodrigo Rato, que ha sol·licitat al tribunal poder aportar al procediment diferents documents per a garantir el dret de defensa del seu client.





En primer lloc, Ayala ha sol·licitat al tribunal poder incorporar els informes que acrediten que el mateix Rato va adquirir més de 66.000 accions de Bankia quan l'entitat va sortir a borsa el juliol de 2011, amb l'objectiu d'acreditar que confiava en l'operació borsària.