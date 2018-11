Després d'una participació discreta en el passat Mundial de Futbol, Neymar va arribar a la Ligue francesa com un dels grans fitxatges del futbol gal. No obstant això, el seu pas pel Paris Saint-Germain sembla que tot just durarà un any.





Segons ha informat aquest dilluns el programa 'La Porteria' de Betevé, el brasiler i l'equip francès ja haurien arribat a un acord perquè el futbolista abandoni el club el proper estiu.





Així mateix, la informació apunta que el pacte de sortida rondaria els 200 milions d'euros i que el futur del crac carioca estaria en un club espanyol. La tornada de Neymar a Espanya obrirà presumiblement una guerra entre el Barça i el Reial Madrid per fer-se amb la fitxa del futbolista.