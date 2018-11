La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha emès una resolució en què determina que Ryanair va vulnerar el dret a la vaga dels tripulants de cabina (TCP) en les jornades d'atur realitzades els dies 25 i 26 de juliol i 28 de setembre, segons ha informat aquest dilluns el sindicat USO en un comunicat.





En la seva resolució, Inspecció de Treball proposa sancions per la comissió de quinze infraccions greus i una de molt greu, a més de comprovar l'obstrucció per part de Ryanair de la tasca inspectora i l'incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.





Pel que fa a la vulneració del dret a la vaga, l'organisme confirma les coaccions realitzades per l'empresa en preguntar als TCP mitjançant correus electrònics i trucades de telèfon, si anaven o no a exercir el seu dret a vaga, així com l'exigència de dur a terme tasques de venda en els vols, en contra del que dictat per la resolució de serveis mínims fixats pel Ministeri de Foment.





Així mateix, determina la vulneració d'aquest dret en la jornada del 28 de setembre al designar Ryanair guàrdies i imaginàries en un nombre superior al normalment establert, modificant planificacions de forma immotivada i sense respectar els de preavís als treballadors.





Finalment, determina que Ryanair ha obstaculitzat les tasques de comprovació dels inspectors, especialment pel que fa a la presa de declaració als TCP i l'anàlisi de la documentació laboral i de prevenció de riscos laborals.





"Aquesta resolució de la Direcció Especial d'Inspecció de Treball, que ha recopilat tota la informació de les inspeccions provincials, suposa un pas més importantíssim per regularitzar la situació dels TCP de Ryanair", ha afirmat el secretari general d'USO Sector Aeri, Pedro Alzina.