Investigadors de la Universitat de Ciència i Tecnologia del Sud, a Shenzhen, han afirmat haver creat els primers nadons modificats genèticament, gràcies a la tècnica d'edició de CRISPR, aconseguint que estiguin lliures del gen CCR5 del gen immune del VIH en embrions humans.





La investigació, que ha estat recollida per la revista 'MIT Technology Review' i l'objectiu era aconseguir que els nadons fossin resistent al VIH, la verola i el còlera, va obtenir aprovació d'un comitè ètic l'any passat, però la institució Xina acaba d'obrir una investigació en afirmar que desconeixia que ha passat.





El líder de la investigació, el doctor He Jiankui, confirmava, després de conèixer-se la notícia, haver editat els gens de les bessones Lulu i Nana, nascudes a principis d'aquest mes, segons ha explicat el genetista en cinc vídeos publicats a YouTube, on defensa l'ètica del seu treball. "Entenc que la meva feina serà controvertit, però crec que les famílies necessiten aquesta tecnologia. I estic disposat a acceptar les crítiques per ells", assenyala en un d'ells.





El procés d'edició, que ell anomena cirurgia genètica, "va funcionar de manera segura com estava previst" i les nenes estan "tan saludables com qualsevol altre nadó", afirma en un altre dels vídeos. La veritat és que fins ara aquesta tècnica només s'havia fet servir, i ja amb força controvèrsia, per editar els gens d'embrions humans no viables.





En un correu electrònic anterior a Reuters, Jiankui planejava compartir dades sobre l'assaig en un fòrum científic aquesta setmana. La seva intenció era que aquest estudi passés "durant el procés de revisió per parells, i aviat a través d'una pre-impressió". Una preimpressió és una publicació dels resultats realitzats abans que la investigació es publiqui una revista revisada per parells.





Per a la seva aprovació els investigadors van defensar que "el VIH és un problema mèdic important que amenaça a tots els éssers humans en el món d'avui, afectant la seguretat i la salut de tots els éssers humans". Després de recordar que, fins ara, no existeix un tractament efectiu o tècnica clínica per curar completament la sida, i que s'està lluny d'assolir els objectius de prevenció de VIH de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), defensen l'ús de utilitzar noves eines per a la seva eradicació.





L'assaig clínic es va basar inicialment en la investigació preclínica de línies cel·lulars, models animals i embrions de deixalles humans. Va reclutar pacients VIH positius amb infertilitat i va informar als voluntaris --que van ser almenys 20-- sobre els riscos i beneficis a través d'un consentiment informat prou. El disseny de l'estudi es va presentar al comitè d'ètica de l'hospital per la seva discussió i aprovació.





Els pacients reclutats eren parelles casades de la República Popular de la Xina amb seropositivitat al VIH, de 22 a 38 anys d'edat; en el cas dels homes devien estar estables i no detectar una càrrega viral de menys de 75 còpies / ml i recomptes de CD4 superiors a 250, almenys en els últims 12 mesos amb antecedents de teràpia antiretroviral contínua.





Segons informa 'MIT Technology Review', la investigació d'He Jiankuise era desconeguda a l'espera de la seva presentació a la conferència internacional sobre edició de gens que comença aquest dimarts, així mateix recorden que és impossible verificar les reclamacions ja que no va proporcionar cap documentació escrita de la seva investigació.





En una entrevista telefònica anterior i correus electrònics amb Reuters, l'investigador afirmava que el seu objectiu era atorgar als nadons editats la "protecció de per vida" contra el VIH. Va dir que va començar el seu treball en la segona meitat de 2017 i va inscriure a vuit parelles. Tots els pares potencials involucrats eren VIH-positius. Cinc van triar implantar embrions, inclosos els pares de les bessones, identificats només pels pseudònims de Mark i Grace.





CRISPR-CAS9 és una tecnologia que permet tallar i enganxar l'ADN, generant solucions genètiques per combatre la malaltia. No obstant això, hi ha una gran preocupació en el món científic sobre la seva seguretat i ètica.





"Si és veritat, aquest experiment és monstruós", ha assenyalat Julian Savulescu, director del Centre d'Ètica Pràctica d'Oxford Uehiro a la Universitat d'Oxford. "Aquests nadons sans estan sent utilitzats com a conillets d'índies genètics. Això és la ruleta russa genètica", ha afegit.





S'HA OBERT UNA INVESTIGACIÓ





Una universitat xinesa ha informat que llançarà una investigació de "immediat". La Universitat de Ciència i Tecnologia del Sud a la ciutat de Shenzhen, al sud de la Xina, va dir que no havia tingut coneixement del projecte d'investigació i que l'acadèmic estava sense sou des de febrer.





El treball és una "greu violació de l'ètica i els estàndards acadèmics", han assenyalat, i alhora han notificat que es formarà un comitè independent d'experts per investigar.





"La Universitat de Ciència i Tecnologia del Sud requereix estrictament que la investigació científica s'ajusti a les lleis i regulacions nacionals i que respecti i compleixi amb les normes i ètica acadèmica internacional", han assenyalat.