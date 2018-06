El Consorci Brainstorm ha dut a terme un estudi amb més d'un milió de mostres genètiques amb 800 autors de tot el món i ha conclòs que la migranya i el TDAH comparteixen una base genètica comuna.





L'estudi assenyala a la correlació entre les malalties psiquiàtriques, així com el fet que la neurologia i la psiquiatria són especialitats clarament separades.





Aquest ha aprofundit en les bases genètiques comunes de 25 malalties del cervell partint d'estudis del genoma d'215.683 pacients i 657.164 controls, i la seva relació amb 17 fenotips -expressió de la genètica en funció del ambient- de 1.191.588 individus.





Mentre que els trastorns psiquiàtrics comparteixen una variant genètica de risc comú, els trastorns neurològics semblen ser diferents entre ells i també dels trastorns psiquiàtrics.





Es demostra que les variants genètiques juguen un paper fonamental per explicar perquè el cervell de cada persona es comporta de manera diferent davant d'un mateix condicionant extern.





Aquest també comprova la relació entre el rendiment cognitiu i alguns trastorns psiquiàtrics com el trastorn de dèficit d'atenció o els trastorns per ansietat; no obstant això, l'anàlisi no determina la direcció causal: només la seva relació genètica.





TRASTORNS PSIQUIÀTRICS





L'estudi remarca que els trastorns neurològics "són qüestions que s'acosten més a l'aparició de troballes observables en el cervell amb diferents causes", mentre que els trastorns psiquiàtrics tenen una base etiològica genètica comuna.





Les troballes clínics poden variar en la mateixa persona segons el moment i la situació i segons aquesta base, algú diagnosticat de depressió podria manifestar símptomes de brot psicòtic en altres circumstàncies.





En l'estudi han participat la directora mèdica de Fundació ACE, Mercè Boada, i el director científic de la mateixa entitat, Agustí Ruiz, així com l'Hospital Vall d'Hebron, entre més de 800 autors de tot el món.