La ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, s'ha compromès a que el Govern espanyol elabori abans de final d'any un calendari de traspàs de les matèries pendents de transferir a Euskadi, que inclourà presons, però no la gestió del règim econòmic de la Seguretat Social.





El portaveu del Govern Basc, Josu Erkoreka, per la seva banda, ha assegurat que no renuncien a aquesta competència, tot i que, de moment, no "instarà" a l'executiu de Pedro Sánchez amb ella, per centrar-se en altres matèries menys dificultoses de transferir.





Batet i Erkoreka han comparegut a Bilbao després de la reunió aquest dilluns a de la comissió mixta de transferències en què s'ha oficialitzat l'acord dels traspassos a Euskadi del tram de l'autopista AP-1, entre Armiñón i Burgos (sis quilòmetres), així com les línies de ferrocarril de mercaderies Alonsotegi-Barakaldo i Bilbao-Basauri, en compliment de les resolucions del Tribunal Constitucional.





D'aquesta manera, la Comunitat Autònoma Basca gestionarà a partir l'1 de gener de 2019 aquestes competències, valorades en 426.000 euros, que es descomptaran de la quota (287.875 de l'autopista i 138.090 de les línies de tren).





La trobada de la Comissió Mixta --presidida per Batet i Erkoreka-- no se celebra des de 2011, quan es van realitzar les últimes transferències a Euskadi, i és la primera vegada que es desenvolupa a la Comunitat Autònoma Basca.





La ministra ha recordat que en les dues legislatures del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero es van realitzar 16 traspassos, després dels quals no hi ha hagut "cap altre fins avui". Això ha suposat, segons ha apuntat, "reprendre pràcticament des de zero la dinàmica d'acords institucionals entre els dos governs".





Meritxell Batet ha indicat que assolir aquests acords, després de cinc mesos de Govern, ha exigit una tasca dels equips negociadors de les dues administracions que ha volgut agrair. D'aquesta manera, ha dit que es reprèn "l'obligació legal de desenvolupament i aplicació del desenvolupament d'autonomia, des d'una perspectiva de lleialtat institucional entre parts", que s'ha plasmat en "la renúncia als maximalismes, optant per l'acord, tot i que sigui parcial, sempre que ha estat possible ".





En aquest sentit, ha afirmat que el procés de negociació sobre traspàs del matèries contemplades en l'Estatut continuarà "amb idèntic compromís i voluntat per ambdues parts", i s'obrirà, "immediatament, a múltiples àmbits".





Batet ha explicat que s'han intercanviat posicions "sobre l'ordenació d'aquest procés" i espera que l'acord sobre algunes transferències "pugui ser ràpid", encara que per altres, la negociació serà "més prolongada", per la seva "complexitat" i "dificultats tècniques, jurídiques i, fins i tot, de canvis legislatius, que requereixen majories parlamentàries importants en les Corts Generals ", cosa que" dificulta la seva plasmació immediata ".





"LLEIALTAT CONSTITUCIONAL"





Així mateix, ha manifestat que "és norma" del Govern del PSOE "atendre i donar resposta argumentada a tota demanda d'un Govern autonòmic, que es deriva del principi de lleialtat constitucional" o de "lleialtat federal".





"Els acords de traspàs a la comissió mixta mostren que el marc constitucional i estatutari permet models que reconeix plenament l'autogovern i constitueixen un avenç respecte a la situació actual", ha asseverat.





Segons la seva opinió, "el marc constitucional i estatutari permet un autogovern reforçat, i també reforçar la cooperació i la coordinació entre administracions". "Hi ha moltes polítiques autonòmiques que caben en aquest marc, i la voluntat del Govern de Pedro Sánchez és favorable a l'autogovern, amb la prioritat política de reforçar el principi d'autonomia que conté la Constitució, ha insistit.





La responsable de Política Territorial ha assegurat que "s'obre una nova etapa de lleialtat institucional, de diàleg, de negociació i de capacitat d'acord per part del Govern d'Espanya".





En les properes setmanes els Executius central i bascos continuaran amb els contactes per acordar el calendari de transferències i establir per on començaran els treballs. Sobre la transferència d'institucions penitenciàries, Meritxell Batet ha precisat que es tracta d'una matèria "complexa", però "és a la llista" de peticions de l'Executiu autònom i, per tant, la s'inclouran en el calendari "aproximatiu" que espera que estigui preparat per a final d'any.





En tot cas, ha assegurat que, "per al Govern d'Espanya, la Seguretat Social queda al marge del procés actual". "Som conscients que el Govern Basc va mantenir aquesta reivindicació i estem disposats a escoltar les raons i les atendrem, però tothom sap que la transferència és altament complexa i la jurisprudència del Tribunal Constitucional l'ha dificultat encara més", ha apuntat .





EL GOVERN BASC NO RENÚNCIA





Per la seva banda, el portaveu del Govern Basc ha reconegut "la complexitat" que suposa el traspàs de la gestió econòmica de la Seguretat Social, així com la dificultat d'acordar "de manera immediata", i encara que no van a "donar pressa" a assumir-la , no renuncien a ella ni ho faran "mai".





Per això, ha demanat que les dues parts se senten a "reflexionar" sobre aquesta transferència. "Vull suposar que ningú entre els que estem en el joc polític a l'Estat espanyol renuncia a cap precepte de l'Estatut de Gernika, tampoc el Govern espanyol", ha assenyalat.





Josu Erkoreka ha assegurat que, de moment, posaran "èmfasi en moltes altres matèries en què pot produir-se amb més facilitat un acord" i suposen menys "dificultat".





Erkoreka ha afirmat que avui es "han superat definitivament" els "set anys de sequera i incomunicació" en matèria de transferències amb el Govern espanyol. "Obrim una nova etapa i donem un primer pas ferm i decidit cap al compliment íntegre de l'Estatut de Gernika", ha assegurat.





Tots dos Executius, segons ha explicat, han constatat que han de "aprofitar el nou clima d'entesa per confeccionar un calendari i un pla de treball que porta a culminar les 37 transferències que segueixen pendents".





Josu Erkoreka ha ratificat la seva aposta "per la via del diàleg, la negociació i l'acord". "Tenim confiança que aquest primer pas pugui facilitar l'objectiu d'aplicar, en la seva integritat, l'Estatut de Gernika i saldar, d'aquesta manera, el deute pendent que l'Estat té amb Euskadi", ha afegit.





Sobre la possibilitat que 'la debilitat' en què es troba el Govern del PSOE pugui alentir el ritme de les transferències, Erkoreka ha apuntat que això "no afecta en res" a acords bilaterals que ambdós Executius puguin assolir per transferir les titularitat i la responsabilitat sobre determinats mitjans personals i humans.





No obstant, ha admès que, en el cas que certs traspassos precisin de modificacions legislatives, si no hi ha l'aval de les Corts Generals, aquests poden retardar-se o no materialitzar-se.





REUNIÓ





En representació de l'Estat han estat també a la reunió, el secretari d'Estat de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor; el delegat del Govern a Euskadi, Jesús Loza; la secretària general de Coordinació Territorial, María dels Llanos Castellanos; i el secretari de la Comissió Mixta per l'Administració de l'Estat, Jorge García, entre d'altres.





Per part l'Administració basca han acompanyat a Erkoreka la consellera de Desenvolupament Econòmic i Infraestructures, Arantxa Tapia; el titular d'Hisenda, Pedro Azpiazu; i altres membres del Govern Basc.