Tomàs Muniesa deixa les seves funcions executives a CaixaBank

Tomàs Muniesa ha decidit renunciar a les seves funcions executives com a director general d'assegurances i gestió d'actius i membre del comitè de direcció de CaixaBank, així com a conseller delegat de VidaCaixa, per centrar-se en la vicepresidència no executiva de l'entitat.





En el marc del seu nou pla estratègic amb vista al 2021, presentat aquest dimarts a Londres, la comissió executiva del banc ha aprovat canvis amb els quals busca aconseguir un consell "més renovat", assegurant al mateix temps que planeja continuar amb la senda de reducció de la mida d'aquest.





Muniesa serà rellevat per Javier Valle, que s'incorpora com a membre del comitè de direcció i assumirà la direcció executiva d'assegurances de CaixaBank, funció que compaginarà amb el seu actual càrrec com a director general de VidaCaixa.





A més, el fins ara director executiu de banca corporativa i internacional (CIB), Iñaki Badiola, amplia les seves responsabilitats en l'àrea de banca internacional i s'incorpora al comitè de direcció com a nou director executiu de CIB i banca internacional.





Badiola substituirà María Victoria Matía, que deixarà les seves funcions com a membre del comitè de direcció de CaixaBank i la direcció executiva de banca internacional.





Marisa Retamosa, directora corporativa de seguretat i govern de mitjans, ha estat nomenada directora executiva d'auditoria interna i nou membre del comitè de direcció del banc.





Retamosa substitueix al fins ara director general ajunto d'auditoria interna, Joaquín Vilar, que també deixarà les seves funcions com a membre del comitè de direcció.





Finalment, Juan Gandarias, que ocupava el càrrec de màxim responsable de la direcció territorial de Madrid, dirigirà la nova direcció executiva de finançament personal amb responsabilitat sobre CaixaBank Consumer Finance i CaixaBank Payments.





CRITERIA





Amb l'objectiu de complir amb els requeriments del Banc Central Europeu (BCE), la matriu de l'entitat, Criteria -participada en un 100% per Fundació La Caixa-, es va comprometre a desconsolidarse de forma prudencial de CaixaBank.





En cas contrari, l'entitat financera podria haver passat a ser considerada un grup bancari consolidat subjecte a un altre tipus d'exigències més estrictes. Per evitar-ho, Criteria, que mantenia un 45,322% del capital de CaixaBank, va rebaixar la seva participació al 40% a principis de 2017.





El president de l'entitat, Jordi Gual, ha explicat que, tot i que Criteria ja no és un accionista de control a CaixaBank, continuarà tenint un paper "de referència i amb vocació de permanència".