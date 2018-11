La Fiscalia ha demanat per l'exdiputat de CiU al Parlament, Oriol Pujol, l'ingrés "immediat" a la presó per complir la seva condemna de dos anys i mig de presó per cobrar comissions i utilitzar la seva influència política per afavorir a empresaris en el cas del tripijoc del concurs per obtenir estacions d'ITV, i ho basa en que és una condemna per delictes vinculats amb la corrupció.





En el seu escrit, la Fiscalia especial contra la corrupció s'oposa que se suspengui l'ingrés a presó del fill de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol acollint-se al benefici de la suspensió de la pena, que permet quan la persona no és un delinqüent habitual i les penes a les que és condemnat, per separat, no són superiors a dos anys.





La Fiscalia té en compte que Oriol Pujol va ser condemnat per delictes relacionats amb la corrupció política i econòmica, i de lluitar contra la corrupció i el frau és una de les prioritats absolutes perquè és "una xacra per a la societat i un atac a l'estructura democràtica de qualsevol estat ", pel que veu més necessària l'execució de la condemna.





Així, recorda que ni les circumstàncies personals ni la conducta d'Oriol Pujol després de la comissió dels fets "poden contrarestar la finalitat de prevenció especial i de prevenció general que amb el compliment de les penes de presó imposades al penat es persegueix".





La fiscal Teresa Duerto recorda que aquest tipus de benefici té "naturalesa discrecional" malgrat que concorrin els requisits previstos per la llei, i que en aquest tipus de casos, en tractar de delictes relacionats amb la corrupció, es té en compte la necessitat de mantenir la confiança de la població en el dret, i evitar que es percebi el benefici com una injustificada indulgència.





Oriol Pujol va sol·licitar no ingressar a la presó tenint en compte que va ser condemnat per l'Audiència de Barcelona a cinc mesos de presó per tràfic d'influències, vuit mesos de presó per un delicte continuat de suborn, i un any i cinc mesos per un delicte continuat de falsedat en document mercantil.





Va al·legar que el seu ingrés a la presó "perjudicaria greument" al seu entorn familiar i el seu arrelament laboral i social en plena recomposició, pel fet que té tres fills --dos majors d'edat dels que costeja els estudis universitaris--, i els pagaments de una hipoteca, a més que havia reconegut els fets i ha renunciat a l'activitat política i pública.





No obstant això, la fiscal rebutja aquests arguments perquè l'esposa d'Oriol Pujol té estudis superiors i una professió que li permet encarregar-se dels seus fills i les despeses familiars, i més de tenir una segona residència a la Cerdanya (Girona), pertany a la família Pujol-Ferrusola "sent de domini públic que no es tracta d'una família amb escassos recursos econòmics".





A més, argumenta que de cap manera es pot considerar que amb el compliment de les penes d'inhabilitació "es repari en la seva totalitat el dany causat a la societat, com tampoc que això suposi l'eliminació del risc de reincidència".





CONDEMNA





El 27 de juliol, el Tribunal del Jurat de l'Audiència de Barcelona va condemnar en ferm l'exdiputat a cinc mesos de presó per tràfic d'influències, una multa 55.000 euros i inhabilitació per exercir de càrrec públic en l'administració local, provincial, autonòmica i estatal per dos anys.





Així mateix, l'Audiència va condemnar al fill de l'expresident a vuit mesos de presó per un delicte continuat de suborn i suspensió d'ocupació i càrrec públic per un any, i per un delicte continuat de falsedat en document mercantil la pena d'un any i cinc mesos de presó i 21.000 euros de multa.





Segons la sentència, el 2011 el llavors secretari general de la Conselleria d'Indústria Enric Colet va nomenar a Josep Tous com a encarregat de solucionar els litigis judicials suscitats per les concessions de nous lots d'ITV a Catalunya, per una "suggeriment activa" de Pujol, que va usar per això la seva doble condició de president del Grup Parlamentari de CiU i de secretari general del partit per aconseguir el nomenament.





L'interès de designar Tous en aquest càrrec per part de Pujol partia que l'hi havia demanat el seu amic íntim Sergi Alsina, perquè "afavorís els interessos privats" de l'empresari de les ITV Ricard Puignou en les negociacions per dissenyar el nou pla territorial de les ITV que volia impulsar el Govern.