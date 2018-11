El diputat de la CUP Vidal Aragonés ha insistit que la CUP no participarà en la negociació dels Pressupostos de la Generalitat de l'any que perquè considera que aquests comptes suposen "gestionar engrunes".





En roda de premsa aquest dimarts, ha assegurat que el Govern no els ha convidat a reunir-se per negociar els comptes catalans i, en ser preguntat per si assistiran quan la Generalitat els digui, ha respost: "Tot el que signifiqui aproximar-se a la idea de negociació ja hem dit que no ho farem".





També ha destacat que encara no coneixen el contingut de la proposta de Pressupostos del Govern, i ha recordat que els 'cupaires' van prendre el "acord polític" de no negociar-i que ho compliran.





VAGUES A CATALUNYA





Aragonès ha expressat el seu suport a les mobilitzacions socials que hi ha aquesta setmana a Catalunya, com la vaga de metges, d'universitats i d'ensenyament.





Així, ha advertit que "les peticions del sector públic no es solucionen amb uns pressupostos, sinó amb un canvi estructural de model", i ha atribuït els problemes que hi ha a l'administració pública a les retallades fets en els darrers anys pel Govern .





Sobre la vaga de metges, ha criticat que les retallades en sanitat han suposat un deteriorament de les condicions de treball dels professionals sanitaris i de l'atenció als pacients, i ha assenyalat "la 'sociovergència' i la confusió entre el que és públic i privat com una de les grans causes de la precarietat" del sector.





A més, en relació a la vaga d'ensenyament, ha demanat acabar amb els concerts a les escoles concertades i aportar més recursos per a "aspirar a un ensenyament públic i de qualitat", i ha exigit la rebaixa de les taxes universitàries.





El diputat 'cupaire' també ha destacat que els funcionaris han patit retallades en els últims anys i ha qualificat de "denigrant" la proposta del Govern de tornar la paga extra de 2013 i 2014 en 8 anys.





PEDRO SÁNCHEZ





Preguntat per la possibilitat que el president del Govern, Pedro Sánchez, comparegui al Parlament, Aragonès ho ha rebutjat perquè no creu que "aporti res".





"No considerem que l'actual etapa sigui de posar llaços ni entre el Parlament amb l'Estat, ni l'Estat amb el Parlament", ha sostingut, ja que no confia que Sánchez vagi al Parlament a reconèixer el dret a l'autodeterminació de Catalunya o a demanar perdó per l'actuació de l'Estat l'1-O de l'any passat.