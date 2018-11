La jutge d'Instrucció número 2 de Madrid, Pilar Martínez Daina, ha processat per un delicte de revelació de secrets al comissari jubilat José Manuel Villarejo; a la seva dona, Gemma Alcalá, i a Carlos Mier, periodista de 'Informació sensible', mig afí al expolicia, per gravar i difondre la reunió a 2014 en què Afers Interns i el CNI tractaven sobre l'operatiu per detenir Francisco Nicolás Gómez Iglesias , conegut com el 'petit Nicolás'.





La magistrada instructora ha dictat aquest dimarts un acte de transformació de diligències prèvies en procediment abreujat, amb el qual ha conclòs la instrucció de la segona peça del cas 'Nicolay', en què s'ha estat investigant durant més de tres anys l'enregistrament del contingut de la reunió mantinguda el 20 d'octubre de 2014 entre agents de la Policia Nacional i del Centre Nacional d'Intel·ligència. El 'petit Nicolás' no serà jutjat per aquesta peça, al sobreseure les actuacions contra ell per falta de proves.





La jutge de Plaça de Castella proposa jutjar l'excomissari Villarejo per ordenar presumptament al periodista Carlos Mier "portar a terme l'enregistrament" de la trobada entre el cap d'Afers Interns, Marcelino Martín-Blas, dos inspectors de la Policia Nacional i dos funcionaris del CNI "amb la finalitat de conèixer el seu contingut i divulgar-amb fins espuris".





Aquesta gravació es va difondre en Informació Sensible, un diari digital propietat de la dona de Villarejo, a la qual es considera cooperadora necessària del delicte, que va publicar el 15 d'octubre de 2014 el contingut d'aquesta trobada, assegurant que el CNI estava darrere de la detenció del 'petit Nicolás'. L'acte recorda que altres mitjans de comunicació "es van fer ressò d'aquesta informació".





GRAVACIÓ DESPRÉS D'UNA CRIDA DE TELÈFON





L'acte de la titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de Madrid considera "indiciàriament acreditat" que el 20 d'octubre el periodista Carlos Mier va telefonar des del seu mòbil al comissari Marcelino Martín-Blas, cap d'Afers Interns, i que a través d'aquesta trucada "es va efectuar la gravació de la conversa que en aquell moment s'estava mantenint en les dependències policials".





"Enregistrament que es va capturar i va transmetre per canal telefònic des del lloc de la reunió objecte de gravació a un altre terminal receptor, sent el registre definitiu per via aèria", segons inclou la jutge. Es tracta d'una trucada que va durar 13 minuts i 9 segons. Immediatament després, s'acredita en l'acte que Mier va trucar a Villarejo. També recorda que el comissari Martín Blas va negar en seu judicial haver rebut aquesta trucada, de manera que la gravació es va activar presumptament de forma remota.





La jutge explica que Villarejo es va valer de les seves funcions com a adscrit a la Direcció Adjunta Operativa (DAO) de la Policia per tenir previ coneixement de l'existència d'aquesta reunió entre Assumptes Interns i el CNI. L'acte assenyala a més que durant la investigació s'ha pogut constatar que el telèfon de Martín-Blas "tenia anul·lats els serveis de seguretat".





Al llarg de l'acte de 15 pàgines, la magistrada instructora dels jutjats madrilenys destaca la "autenticitat" de la gravació que ha servit com a objecte per a la imputació de Villarejo, la seva dona i Mier, remetent-se als informes pericials realitzats per organismes oficials especialitzats en matèria, "la imparcialitat i objectivitat està fora de dubte".





ARXIU PER AL 'PETIT NICOLAU'





Pel que fa a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que va declarar com investigat en aquesta peça separada de la causa en què es troba processat per diverses activitats irregulars com fer-se passar per una alta personalitat de l'Estat, la jutge considera que s'ha d'arxivar la seva responsabilitat ja que no es troba "cap indici racional" per imputar un delicte.





Contra la fi de la instrucció d'aquesta segona peça de l'anomenat cas 'Nicolay' hi ha la possibilitat d'interposar un recurs. Mentrestant, la jutge de Madrid trasllada a les acusacions perquè presentin escrit d'acusació provisional contra els processats o, en cas contrari, sol·licitin el sobreseïment.





La jutge Martínez Daina va arxivar el juliol de 2017 part de la instrucció sobre l'enregistrament i difusió de la reunió entre la Policia Nacional i el CNI, la relacionada a l'inspector en cap José Ángel Fuentes Gago, en aquells dies 'mà dreta' del DAO, el ja jubilat Eugenio Pino --processament recentment pel 'pendrive' fantasma de la família de Jordi Pujol--; i els periodistes Eduardo Inda i Esteban Urreiztieta. En aquest acte, la instructora va afirmar que "no hi ha base real suficient" per atribuir-los cap delicte.





La detenció del Petit Nicolás va derivar en diferents procediments judicials. En un d'ells, el passat mes de maig el jutjat penal número 16 de Madrid va absoldre Francisco Nicolás Gómez Iglesias d'un delicte d'injúries per sostenir en dues entrevistes que el seu telèfon havia estat punxat "il·legalment" pel CNI durant dos mesos , així com que aquest servei havia mantingut reunions amb la Unitat d'Assumptes Interns de la Policia per fabricar proves en contra seu. En el judici va demanar perdó i va al·legar un trastorn de personalitat.