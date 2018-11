Podem Catalunya ha celebrat el seu procés de primàries en cinc grans ciutats catalanes, - l'Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa (Barcelona), Girona i Tarragona - i, en totes elles, s'han imposat "llistes de consens", han explicat fonts de la formació.





Aquest procés de primàries era extraordinari per a ciutats de més de 100.000 habitants que ho havien sol·licitat, ja que el procés de primàries ordinari per a aquest tipus de ciutats, per a les mitjanes i petites, està previst per al gener.





Aquest procés exigia de verificació per DNI per poder votar a través de la plataforma telemàtica de la formació domicili, i han participat 679 inscrits, una xifra que fonts del partit consideren "un èxit".





També celebren que en tots els casos s'hagin presentat llistes de consens, en alguns municipis es va presentar una sola llista i en els quals es presentaven dues, es va arribar a acords per fondre-les i presentar-se conjuntament.





Com és habitual, a les primàries de Podem s'ha utilitzat el sistema 'Desborda' pel qual el cap de llista recull directament vots i la resta de la llista es vota un a un a través d'una puntuació i així no es vota a una llista "en planxa" designada per la direcció del partit --una mena de primàries directes--.





En la majoria d'aquests municipis Podem anirà en coalició amb CatComú, així, quan es creuin les llistes de totes dues formacions, es respectarà l'ordre de llistes d'aquestes primàries; si Podem es presentés en solitari, les llistes de les seves primàries serien les que directament anirien a les eleccions, tot i que no es preveu aquest escenari en molts municipis.





De cara a les primàries de gener pot haver candidatures de Podem que s'uneixin a diverses formacions perquè CatComú no hagi aconseguit unir en el municipi a les forces d'esquerres amb les que es vol presentar, però "en la majoria de casos" només hi haurà dos processos de primàries: les de Podem i les de CatComú que, un cop celebrades, es creuaran en base a negociacions.





100% DELS VOTS





A la ciutat de L'Hospitalet s'ha imposat com a cap de llista Sergio Moreno amb el 100% dels vots, i el segueixen a la llista Laura Alzamora, Mar Bescós i Francisco Javier Moreno.





A Sabadell, Marta Morell també s'ha alçat amb el 100% dels vots a la cap de llista, seguit d'Antonio Ontiveros, Eulàlia Sánchez i Andrés Herrera.





A Girona, el cap de llista serà Leonardo Fabián Ravinale (100%) al qual seguiran Juan Antonio Balbin, Teresa Palmer i Lourdes Soro.





A Tarragona, on també es va arribar a un consens entre dues llistes previ a les primàries i una d'elles es va retirar, s'ha imposat Hernán Pinedo amb el 100% dels vots, al qual segueixen Elena Isabel Terán, Toni Carmona i Beatriz García.