No s'aixeca la vaga. Després de més de sis hores de reunió, el col·lectiu de sanitaris ha comunicat que seguirà endavant amb la seva setmana d'aturades i protestes al no haver arribat a un acord amb la Generalitat per millorar les seves condicions salarials i laborals.





L'ICS s'ha presentat amb una nova proposta a la reunió d'aquesta tarda, els detalls no ha volgut revelar. Les postures de moment segueixen allunyades mentre els metges mantenen dues peticions clares: la demanda de ràtios més ajustades a les seves capacitats i assegurar un temps mitjà de visita.





SEGUEIX LA VAGA





Més de 5.700 metges dels centres d'atenció primària (CAP) i altres 10.000 de la sanitat concertada de Catalunya continuaran aquest dimecres les seves reivindicacions --que han aconseguit buidar els ambulatoris amb un gran èxit de seguiment-- sota el lema 'Atenció primària, digna i respectada'.





L'aturada també s'estén a la sanitat concertada i és recolzat per Metges de Catalunya i la CGT.