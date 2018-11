La consellera de Cultura diu que no hi va haver manipulació en contractes públics

La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, ha assegurat aquest dimecres que "tot s'ha fet ajustat a la legalitat" i que no té cap coherència narrativa que un jutjat de Barcelona investigui la contractació de serveis informàtics per a la web de la Institució dels Lletres Catalanes (ILC) quan ella dirigia la institució.





En una entrevista a Rac 1, la consellera ha assegurat amb tota contundència que no pot permetre que "es posi en dubte" la seva gestió al capdavant de la institució, ja que la contractació pública té procediments clars i diàfans, a part d'una auditoria de comptes mensual , de manera que tot es fa d'acord amb els procediments.





Ha assegurat que no va cometre cap irregularitat i que al llarg del dia no va rebre cap comunicació referent a això, encara que sí va tenir constància de la intervenció judicial en la ILC en ser una dependència de Cultura, però en cap moment va rebre "cap notificació de caràcter personal".





Preguntada per si va dividir els contractes per encarregar pàgines web sense concurs públic mentre dirigia la institució, la consellera ha assegurat que "això no s'aguanta per enlloc", i que per això ha sortit a donar la cara; a part, ha assenyalat que sempre ha rendit comptes de la seva activitat perquè considera que és bo que els ciutadans sàpiguen què fan els representants polítics.





"Puc donar comptes per tots els meus treballadors de la institució de manera decidida i valenta", ha dit Borràs, que ha indicat que els seus companys de la ILC es van quedar sorpresos que renunciés a la targeta de crèdit a la qual tenia dret perquè aquesta és la manera que té de fer les coses.





COL·LABORACIÓ





En una entrevista a TV3, la consellera ha explicat que va demanar als treballadors de la ILC que mostressin "tota la seva col·laboració" a la policia i que subministressin tota la informació sol·licitada.





Borràs ha negat haver trossejat cap adjudicació per evitar concursos públics per a l'elaboració de pàgines web i ha recordat que fins a 3.000 euros es pot adjudicar a discreció, fins a 15.000 euros actualment -llavors eren 18.000- es demanen tres pressuposts, i per imports superiors es convoca un contracte públic: "Tres pressupostos és una forma de triar no discrecionalment", ha destacat.





Ha recordat que la seva comesa al capdavant de la ILC va ser col·locar una institució del segle XX al segle XXI, especialment a nivell de transformació digital, i que la ILC no disposava ni d'un portal, el que es va desplegar com "com un gran paraigua" d'altres continguts digitals per donar a conèixer la literatura catalana.