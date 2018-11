Persones que han viscut al carrer protagonitzen un vídeo en el qual donen les gràcies als qui els van ajudar a trobar un habitatge i millorar la seva situació.





En el marc d'una campanya de la fundació Arrels, el vídeo reconeix la tasca de persones solidàries des d'un punt de vista diferent, el de posar en valor les petites accions anònimes que tant signifiquen per als qui les reben.





Dir bon dia a qui dorm al portal, somriure, mantenir una conversa o compartir un sopar són alguns d'aquests gestos en aparença sense importància que recorden els que han viscut al carrer.





L'enregistrament recull l'experiència d'Udo, que va dormir dos anys en un parc en el qual els jardiners l'ajudaven en el seu dia a dia amb accions com deixar carregar el telèfon o donar-li menjar.





Manel explica que va dormir a la furgoneta d'un amic i Pedro subratlla que encara es recorda de Elvira, una veïna del barri que li baixava el sopar cada nit.





ÉSSERS HUMANS





Expliquen que hi ha persones que passen pel seu costat com si fossin invisibles, però que també són moltes les que els veuen com a éssers humans. Per això, donen les gràcies per no apartar la mirada.





L'objectiu d'aquest vídeo és donar les gràcies a totes les persones que desinteressadament aporten el seu gra de sorra per fer possible el repte que ningú visqui al carrer.





I aquesta és la reacció de les persones que surten nomenades al vídeo quan el van veure per primera vegada sense conèixer el contingut: