El Tribunal Constitucional admet el recurs contra la reprovació del Rei aprovada pel Parlament

El Ple del Tribunal Constitucional ha acordat aquest dimecres per unanimitat admetre a tràmit impugnació del Govern central contra la reprovació del Rei aprovada pel Parlament.





En aquesta moció, la cambra parlamentària autonòmica va retreure el discurs del cap de l'Estat després del referèndum d'independència l'1 d'octubre de 2017.





Ara, el tribunal de garanties estudiarà si aquesta iniciativa va ser o no constitucional.





El recurs del Govern de Pedro Sánchez es va presentar contra dos epígrafs concrets de la resolució aprovada pel Parlament català l'11 d'octubre de 2018.





Un d'ells assenyala expressament que el Parlament, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats fonamentals "rebutja i condemna el posicionament del Rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència pels cossos policials l'1 d'octubre de 2017".





El segon punt impugnat pel Govern central per inconstitucional reafirma el compromís de la Cambra legislativa regional "amb els valors republicans i aposta per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la Monarquia".





VULNERATS CINC ARTICLES DE LA CONSTITUCIÓ





El Govern central, que no invoca l'article 161.2 de la Constitució a l'efecte de que s'acordi la suspensió de la resolució recorreguda, considera que s'han pogut vulnerar els articles 1.2, 1.3, 2, 9.1 i 168 de la Carta Magna, així com els articles 2.4 i 4.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.





El Tribunal acorda donar trasllat de la demanda i altres documents presentats al Parlament de Catalunya perquè en un termini de 20 dies formuli al·legacions.





La impugnació davant el TC es va formalitzar pel Govern central malgrat que el Consell d'Estat no va veure base suficient per al recurs, en considerar la resolució del Parlament català com una mera declaració "política".





Segons el parer de l'informe de caràcter consultiu d'aquest òrgan, "no es pot oposar gens a l'actuació duta a terme pel cap de l'Estat", si bé "aquesta conclusió no priva a una assemblea representativa com és el Parlament regional de la capacitat per expressar la seva disconformitat" amb la seva actuació. El debat polític, va assenyalar el Consell d'Estat, "no està subjecte a límits materials que impedeixin manifestar opinions contràries a la Constitució".