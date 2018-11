L'eliminació de les hores extres suposaria la creació de 170.600 llocs de treball a jornada completa, segons es desprèn de l'informe "Hores extres no pagades i absentisme" elaborat pel Gabinet Econòmic confederal de CC .OO. a partir de dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre.





En concret, entre abril i juny es va registrar la xifra més alta d'hores extra a la setmana des de 2009, amb una mitjana de 6,8 milions d'hores. Aquest volum, segons l'informe, només va ser compensat (amb diners o amb temps de descans) en el 56% del total d'hores treballades, mentre que un 44% no van ser recompensades ni amb diners ni amb temps.





En concret, en el segon trimestre de l'any una mitjana de 825.500 persones van realitzar hores extres cada setmana. D'aquestes, 415.400 persones (50%) van percebre una compensació, 364.400 (44%) no van percebre compensació i 45.700 (6%) només han estat recompensades per una part de les hores extres treballades.





Per sectors, serveis és en el qual es concentra el gruix de les hores extra, però el seu pes és molt superior entre les hores extres no pagades (79%), reflex, segons CC.OO., "de les situacions d'explotació i prolongació no legal de la jornada laboral que es produeixen en major mesura en les branques dels serveis".





La indústria, la construcció i l'agricultura són els sectors que concentren una part rellevant de les hores extres pagades, però només suposen el 21% de les no pagades.





Pel que fa a les hores extres no pagades, les branques d'activitat que concentren un major volum són l'hostaleria, comerç, educació, indústria manufacturera, activitats professionals, científiques i tècniques, activitats financeres i d'assegurances.





Tenint en compte les regions, Madrid, Comunitat Valenciana, Catalunya i Andalusia són les comunitats autònomes on es concentren el major nombre d'hores extres no pagades. De fet, dos de cada tres hores extra es concentren en aquestes quatre regions espanyoles, encara que sobresurt Madrid, ja que concentra el 28% del total d'hores extra no pagades a nivell estatal.





El sindicat ha deixat clar que això perjudica tant els treballadors com al conjunt de la societat. De fet, el secretari general de CC.OO., Unai Sordo, ha assegurat que són "molts més llocs de treball dels que suposadament es destruirien en elevar el Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 14.000 euros anuals".





Sordo també ha destacat que les dones, amb un 50,4% de les hores extres no pagades realitzades, són les més perjudicades. Per Sordo, cal un control "efectiu" de l'horari dels treballadors.