Aznar adverteix que en les pròximes generals se sabrà "si l'ordre constitucional es manté o desapareix"

L'expresident del Govern i del PP José María Aznar ha reivindicat aquest dimecres la Constitució Espanyola i ha advertit que les pròximes eleccions generals marcaran "si l'ordre constitucional es manté o desapareix".





En la presentació del seu llibre 'El futuro es hoy' a Barcelona, al costat del exministre Josep Piqué, ha defensat que la monarquia i el centre-dreta són pilars sobre els quals se senti la Carta Magna a Espanya, però ha exclòs els socialistes del constitucionalisme "perquè, si ho fossin, no podria haver un Govern a Espanya recolzat pels secessionistes".





"HI HAGUÉ UN SOCIALISME CONSTITUCIONALISTA"





"Hi va haver un socialisme constitucionalista, però no puc dir que l'actual PSOE sigui constitucionalista", i ha retret al president del Govern i líder socialista, Pedro Sánchez, haver arribat a La Moncloa amb el suport de Podem i l'independentisme.





Per l'expresident, que ha passat a Catalunya en l'últim any i mig "penalment es diu rebel·lió i políticament es diu colpisme", pel que ha cridat a prioritzar un restabliment de l'ordre constitucional.





I és que, per a Aznar, "la Constitució no només no és el problema d'aquest país, sinó que és la solució per als problemes que té, i afrontar-los des la Constitució és el millor que es pot fer", perquè l'alternativa seria el desordre, ha dit.





"És la nostra primera obligació i això és el que anem a decidir essencialment en les pròximes generals", ha afegit davant unes 150 persones a la Casa del Llibre.





Aznar, que s'ha definit com integralment constitucionalista, ha sostingut que la Carta Magna ha permès 40 anys de pau i prosperitat a Espanya en els quals el país ha multiplicat la seva renda per càpita, i ha demanat centrar l'activitat política en els problemes que hi ha , no en "tornar als problemes dels anys 30 o fer saltar les nacions que garanteixen la convivència".





Durant el seu diàleg amb Piqué, una dona del públic ha interpel·lat a Aznar pel títol del seu llibre ('El futuro es hoy') i li ha preguntat quin significat té, aixecant algun somriure a la sala, i l'expresident ha respost: " és exactament el que estic dient".





JOSEP PIQUÉ: REFORMAR-LA, NO SALTAR-SE-LA





Josep Piqué ha negat que es limiti la democràcia al vot de la ciutadania i ha estès el concepte a l'Estat de Dret i a la separació de poders, "i no és casualitat que tot tipus de populisme i determinats nacionalismes el que fan és qüestionar la separació de poders", com creu que va fer l'independentisme català amb les 'lleis de desconnexió' que va portar al Parlament el 2017.





I, davant d'aquest moviment, ha subratllat que la Constitució "es pot reformar, el que no es pot és saltar-se-la", encara que tampoc percep les majories i consensos necessaris per emprendre una modificació del text constitucional.





Han acompanyat a Aznar el nou líder del PP català, Alejandro Fernández; l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz; l'exdelegat del Govern a Catalunya Enric Millo; l'exalcaldessa de Madrid i esposa d'Aznar, Ana Botella, i el president del Grup Planeta, José Creuheras --el llibre està editat per Península, de planeta--.