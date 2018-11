Fins a un 10 per cent dels pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) no ha fumat mai, de manera que hi ha altres factors relacionats amb l'etiopatogènia d'aquesta patologia, segons ha assenyalat Javier de Miguel, pneumòleg de l'Hospital Universitari Gregorio Marañón de Madrid , a la V Jornada EPOCAM organitzada per la Societat Madrilenya de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Neumomadrid).





Tot i que la MPOC no és una malaltia curable, de Miguel apunta que abandonar l'hàbit de fumar representa "la mesura més eficaç" per prevenir-la i frenar la seva progressió. Sobre els altres factors relacionats, Daniel López Padilla, pneumòleg de l'Hospital Universitari Gregorio Marañón, adverteix que "el baix pes en néixer, la contaminació atmosfèrica o la freqüència d'infeccions respiratòries en la infància i adolescència, contribueixen en major o menor mesura a la obstrucció de les vies àrees".





Entre els reptes actuals, es troba el d'identificar la patologia a temps per poder realitzar un tractament adequat. "Les persones amb MPOC tussen, expectoran i tenen dificultat per respirar, per la qual cosa aquesta malaltia disminueix notablement la qualitat de vida dels qui la pateixen i pot ser una causa important de discapacitat, morbiditat i mortalitat", indica De Miguel.





Per tot això, la jornada ha tingut com a objectiu conscienciar la població sobre l'impacte d'aquesta malaltia i millorar l'atenció per part dels professionals als pacients amb MPOC.





"Cal sensibilitzar totes les persones involucrades en el tractament de la MPOC, així com a la població general, sobre la seva prevalença i el llarg recorregut que queda per solucionar la seva infradiagnòstic", ha comentat López Padilla.





"L'infradiagnòstic d'aquesta malaltia pot tenir relació amb la falta de coneixement sobre la mateixa i els seus determinants. En estudis previs s'ha demostrat que moltes persones amb símptomes respiratoris no consulten al seu metge. Per aquest motiu, és important que els professionals sanitaris realitzem campanyes d'informació activa sobre aquesta malaltia i incrementem l'ús de l'espirometria, una eina fonamental per confirmar l'existència d'una MPOC", ha advertit de Miguel.