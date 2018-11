Barcelona multa enguany 2.800 vehicles personals com patinets elèctrics

Barcelona ha registrat aquest any 2.800 sancions a vehicles de mobilitat personal, que inclouen aparells com patinets elèctrics i 'segways', dels quals 1.500 han estat vehicles d'ús personal i 1.300 d'ús comercial -com el lloguer turístic-, ha detallat aquest dijous la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal.





En roda de premsa, Vidal ha lamentat que una dona morís a Esplugues de Llobregat (Barcelona) a l'agost després de ser atropellada per un patinet elèctric, sent la primera mort coneguda per aquest tipus de vehicles a Espanya.





Barcelona compta amb una normativa que regula la circulació d'aquests vehicles i els prohibeix tant a les voreres com en calçades -excepte en carrers pacificades-, ja que han de circular pel carril bici, i com a màxim a 25 quilòmetres per hora, i ha ressaltat que aborden l'assumpte amb la Direcció General de Trànsit (DGT).





La regidora ha assenyalat que les sancions més habituals a la capital catalana són per conductes de risc, com conduir per voreres i fer moviments arriscats, i que aquestes sancions poden oscil·lar entre els 100 i els 500 euros.





Aquest tipus de vehicles representa un percentatge ínfim dins de la mobilitat de la ciutat però que a l'Ajuntament li preocupen, com qualsevol altre vehicle, segons Vidal, que ha anunciat que, de cara a la campanya de Nadal, reforçaran el coneixement de la normativa en els comerços en els quals es poden comprar aquests aparells, per recordar que "són vehicles, no joguines".