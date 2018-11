El judici a l'Audiència de Barcelona pels augments de salari a directius en 2010 a Caixa Catalunya ha acabat aquest dijous sense que l'expresident de l'entitat Narcís Serra, l'exdirector Adolf Todó ni els altres 39 acusats per presumpta administració deslleial hagin fet ús del torn d'última paraula.





En acabar l'exposició de les últimes defenses, el magistrat president del tribunal s'ha mostrat "conscient que moltes vegades el tràmit d'última paraula se li trunca en una mena d'autodefensa suïcida" l'acusat, per la qual cosa ha acordat fer una pausa de 20 minuts, després de la qual cap dels que s'asseien a la banqueta ha volgut parlar.





En el judici, que aquest dijous ha quedat vist per a sentència, el fiscal Fernando Maldonado va rebaixar de quatre a tres anys la petició de presó per a Serra i Todó per dos delictes d'administració deslleial per la pujada de sous quan dirigien l'entitat bancària el 2010, al costat d'una multa de 67.500 euros per a tots dos.





En les seves conclusions definitives, el representant del ministeri públic va xifrar el perjudici econòmic de l'acord del consell d'administració d'elevar el sou als Todó de gener de 2010 --en ple context de crisi-- a 415.000 euros i el d'octubre d'aquest any en 24.000.





PETICIÓ D'ABSOLUCIÓ





La defensa de Serra va demanar la seva absolució perquè els augments de salari a directius eren "perfectament legals", no van causar un perjudici econòmic a l'entitat i el seu advocat, Pau Molins, va insistir que els increments són irrellevants des d'una perspectiva penal.





Va argumentar que Serra "va observar escrupolosament els seus deures de lleialtat a la caixa" com a president, designant a un nou equip directiu liderat per Todó, considerat un dels més qualificats directors generals en actiu per la seva gestió al capdavant de Caixa Manresa.





I va defensar que el Banc d'Espanya, que estava controlant l'entitat en el seu procés de fusió, coneixia els sous, mentre que tres excàrrecs de l'organisme van assegurar en el judici que no van ser informats dels augments encara que no era obligatori fer-ho.





L'advocat de Todó, Joan Segarra, es va expressar en una línia similar a Molins i va al·legar que en el judici va quedar provat que l'exdirector de Caixa Catalunya es va absentar en la votació del consell d'administració de gener de 2010 que va aprovar l'augment salarial, per el que directament no pot ser autor del delicte, i que en el segon acord només es va aprovar un augment de l'IPC generalitzat.





"NO EM PENEDEIXO"





En la seva declaració com a acusat davant el tribunal, Serra va expressar que el salari que es va fixar per als directius en 2010 era "prudent" i segons la mitjana del sector, inferior a la mitjana, i que es va fer amb el coneixement del Banc d'Espanya.





Alhora, ha defensat que en aquest moment l'entitat no estava en crisi, tot i que des del juliol d'aquest any fins a desembre de 2012 el Frob va injectar 12.000 milions d'euros, i que el Consell d'Administració va actuar amb el coneixement que el Frob i el Banc d'Espanya consideraven Caixa Catalunya com "fonamentalment sòlida".





En el primer dia del judici, el 4 d'octubre, Serra va arribar als jutjats al costat dels seus advocats i va declarar als periodistes: "No em penedeixo, vaig fer el que havia de fer".