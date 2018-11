Els Mossos d'Esquadra van anar dimarts a l'Institut de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barcelona (UB) per demanar informació sobre I.H.F., Excol·laborador de l'actual consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, en dos cursos i un màster d'aquest centre, han informat a Europa Press fonts universitàries.





Segons ha publicat Ser Catalunya, la policia catalana l'investiga per presumptament haver-se beneficiat de contractes pactats amb Borràs en la seva etapa com a directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).





Fonts universitàries han informat a Europa Press que aquesta persona va col·laborar en tres estudis que s'impartien a l'IL3, on Borràs figurava com a docent: el Màster en Literatura en l'Era Digital 17-19, el Curs de Literatura Digital 17-18 i el Curs de Literatura Comparada 17-18.

Les mateixes fonts han puntualitzat que l'investigat mai ha estat professor de la UB ni de IL3, sinó que era col·laborador en aquests estudis.





Segons ha publicat 'El Periódico', I.H.F. va rebre tres contractes sense concurs públic per un valor total de 45.550 euros de la ILC quan la institució estava dirigida per Borràs.





Segons està registrat al Portal de Transparència de la Generalitat, es tracta d'un primer contracte de 17.650 euros adjudicat al juny de 2015 per a la migració dels continguts del portal 'Què llegeixes?', Disseny, programació i desenvolupament de tecnologia adequada per incorporar nous formats a aquest portal, integrat en el de la ILC.





El segon contracte és d'octubre de 2016 amb un import de 11.850 euros per al 'Desenvolupament àrees Festival Nacional de Poesia al Portal de la ILC' i el tercer és de febrer de 2017 per 16.050 euros per a la creació i manteniment de la web de l' Any Bertrana.