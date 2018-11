Tresors del patrimoni i la cultura molt a prop de Barcelona

A prop de Barcelona hi ha tot un món de possibilitats per gaudir de l'oci, de la cultura i de la natura. Un territori ric i divers entre el Pirineu i la Mediterrània amb més de 100 quilòmetres de costa, art, patrimoni cultural i una gastronomia reconeguda.





Per a molts barcelonins i catalans, l’espectacular patrimoni cultural, industrial i artístic de prop de Barcelona, és conegut només en part.





També els festivals, les festes i tradicions, monuments com esglésies i castells o rutes i excursions formen part d’un gran catàleg de punts claus per a tot el territori per gaudir de la natura i la cultura.





La Diputació de Barcelona recull a la seva web de turisme 'Barcelona és molt més' totes les informacions, propostes, agendes d’activitats, guies, etc. per a tot tipus de visitant i d’interès.





1. Bagà i el massís del Pedraforca. Una aldea del segle XIII perfectament conservada i un massís que és símbol dels Pirineus en un entorn natural ideal per practicar els esports de muntanya.













2. Rupit, Tavertet i la Vall de Sau. Pobles medievals de carrers empedrats i una plana amb extraordinàries perspectives, boscos frondosos i aigües abundants.













3. Cardona i la Muntanya de Sal. Un centre urbà presidit per un castell medieval i un jaciment salí explotat des de l’època romana.













4. Vic. A Osona i entre el Mediterrani i els Pirineus, Vic posseeix un ric patrimoni i un mercat d’origen medieval.













5. Sant Benet i Manresa. Un monestir millenari a Sant Fruitós de Bages, eix d’un projecte que inclou art, natura i gastronomia, a prop de la medieval Osona.













6. Montserrat. Santuari, monestir i muntanya. Un dels eixos culturals de Catalunya.













7. Monestir de Sant Cugat. És un dels majors exponents de l’art medieval a Catalunya.













8. Terrassa i el Modernisme. Modernisme, esglésies romàniques, turisme industrial i gran vida cultural.













9. Sitges. A mitjan hora de Barcelona, 300 dies de sol a l’any, 17 platges, art, cultura i gastronomia.













10. Castellers. Increïbles torres humanes que arriben als déu pisos d’alçada declarats Patrimoni de la Unesco.













11. Cripta Gaudí de la Colònia Güell. Obra emblemàtica d’Antoni Gaudí, Patrimoni de la Humanitat, construïda en una singular colònia industrial del segle XIX a Santa Coloma de Cervelló.









12. Enoturisme. Cinc denominacions d’origen (DO): Penedès, Alella, Pla de Bages, Catalunya i Cava ofereixen experiències úniques a prop de la ciutat de Barcelona.