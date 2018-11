Restaurants del passeig Joan de Borbó del barri barceloní de la Barceloneta han tancat les locals durant el matí d'aquest divendres per protestar contra la reducció de terrasses que els propietaris diuen que planteja el Govern municipal.





Mig centenar de treballadors del sector, s'ha concentrat en Joan de Borbó i ha tallat el carrer exhibint càrtels on es podia llegir 'Stop a la persecució de les terrasses' i 'Gala Pin, dimiteix' en referència a la regidora de Ciutat Vella.





El director general del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha explicat que Gala Pin està "traint el pacte de les terrasses al qual es va aconseguir arribar mesos enrere", i ha demanat a l'alcaldessa Ada Colau que deixi de perseguir les famílies que treballen de la restauració.





Així mateix, Pallarols ha relatat que el problema de Ciutat Vella no són les terrasses, sinó "la inseguretat, l'extensió de la venda il·legal o el descontrol de venda a les platges".





El director del gremi ha explicat que en uns dies realitzaran dos contenciosos administratius per unes notificacions que han arribat a restaurants de la plaça de Santa Maria: "L'Ajuntament ha fet notificacions i renovacions de terrassa il·legals".





Fa unes setmanes el Govern municipal, han explicat els treballadors, va convocar una reunió informativa amb operadors de la restauració, als quals va intentar notificar sobre una reducció de terrasses, al que els treballadors s'hi van oposar.





En concret al passeig Joan de Borbó, els restauradors han protestat perquè consideren que les obres de pavimentació que s'han fet a la zona han estat un pretext de l'Ajuntament per reduir les terrasses, explica Sònia, de la Fonda Barceloneta: "Ens redueixen un metre i mig de llarg i 4 d'ample, el que significa perdre una filera de taules i reduir els ingressos".





NO ÉS LA PRIMERA MOBILITZACIÓ





El passat 18 d'octubre el Gremi de Restauració ja es va manifestar a la plaça de Santa Maria de Barcelona per criticar unes notificacions que apareixien en els entorns de la zona que informaven sobre eliminacions de terrasses.





En aquesta manifestació, membres del PDeCAT, del PP i Cs es van presentar i van mostrar el seu suport als treballadors, mentre que van criticar al Govern municipal que hagués trencat la pau de les terrasses.





El pacte al qual es va arribar a l'Ajuntament el passat mes de juny va ser aprovat per 38 de 41 regidors, consistia en modificar l'Ordenança de Terrasses per fer-la més flexible i va ser conegut com la signatura de pau entre les terrasses i el consistori.