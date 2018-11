Creu Roja Joventut preveu repartir joguines a més de 23.000 nens catalans per Nadal

Creu Roja Joventut preveu repartir aquest Nadal joguines a 23.000 nens catalans en situació de vulnerabilitat, en la seva campanya sota el lema 'Els seus drets en joc', ha informat aquest divendres en un comunicat.





L'entitat ha tornada a fer una crida a la societat perquè doni joguines noves, no bèl·liques, no sexistes, sostenibles i que fomentin el joc cooperatiu, amb l'objectiu de recollir 70.000 abans del 4 de gener per cobrir les necessitats dels nens.





En la campanya hi participaran més de 1.500 voluntaris de Creu Roja Joventut de més de 400 municipis catalans a través de 83 assemblees locals i comarcals, i la seva directora, Rosa Alcalà, ha dit que es vol sensibilitzar sobre el valor educatiu de les joguines.