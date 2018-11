La jornada de vaga d'aquest divendres a Correus s'ha desenvolupat amb tranquil·litat i sense incidents, tot i que entre el 75% i el 80% dels treballadors dels diferents torns es van sumar a l'atur, que coincideixen en l'època de màxima activitat de la companyia postal pública pel repunt d'enviaments en ocasió del Nadal.





Així ho van assegurar els sindicats convocants, CC.OO., UGT, CSIF i Sindicat Lliure, mentre que l'operadora va declinar facilitar dades de seguiment de la jornada.





Amb aquesta vaga, les centrals sindicals demanen millores en les condicions laborals després de la pèrdua de llocs de treball i poder adquisitiu que, segons asseguren, va registrar durant la crisi la plantilla de gairebé 60.000 empleats de la companyia, una de les majors del país.





En concret, demanen que Correus es comprometi a llançar ofertes d'ocupació per a incorporar a un total de 15.000 treballadors, que garanteixin la recuperació de, "almenys", el 9% del poder adquisitiu perdut durant la crisi, i que s'aportin fons addicionals per implementar altres millores.





En cas que no s'atenguin aquestes peticions, els sindicats mantindran les altres dues jornades de vaga que tenen convocades en la societat postal, programades per als pròxims dies 21 i 26 de desembre, en ple Nadal.





Les aturades tindran així lloc en el període de "màxima activitat" de la companyia, com a conseqüència del repunt d'enviaments que es registra en ocasió del 'Black Friday' i el Nadal.

En concret, Correus estima que la seva activitat de gestió d'enviaments creix un 34% respecte a la mitjana habitual de l'any en el mes de novembre, i un 25% en el de desembre, de manera que l'operadora té programats els seus reforços d'efectius i vehicles.





NEGOCIACIÓ





La jornada de vaga d'aquest divendres va tenir lloc a l'acabar sense acord la reunió que la direcció de l'operadora i els sindicats van mantenir fins entrada la nit de dijous.





Els sindicats van rebutjar, per considerar-la "irrisòria", la nova proposta plantejada per la companyia integrada en SEPI, que, segons van detallar, passava per aportar un 0,2% de fons addicionals a la proposta inicial, la que va posar sobre la taula el dimarts .





En virtut d'aquesta oferta inicial, Correus va oferir pujades de sou, la reducció de la temporalitat i convocatòries d'ocupació per incorporar en diverses fases a 6.755 treballadors.





En aquest moment, l'operadora ha indicat que les mesures proposades permeten "afrontar amb èxit" els reptes estratègics de futur de l'empresa. A més, assegura que suposen un "important avanç i una prova inequívoca" de la seva "voluntat negociadora i de la seva aposta pel diàleg com el millor mecanisme per a la resolució de conflictes".