El Centre Mèdic Teknon i l'Hospital Quirónsalud Barcelona, tots dos del grup hospitalari Quirónsalud, són els dos únics hospitals privats de Catalunya en el top 10 del Monitor de Reputació Sanitària (MRS) de Merco, que aquest any ha llançat la seva cinquena edició i que en aquesta edició ha augmentat a 50 el nombre d'hospitals privats que conformen el rànquing dels més prestigiosos.





La Clínica Universitària de Navarra, seguida del de l'Hospital Universitari Quirónsalud Madrid i l'Hospital Universitari HM Sanchinarro encapçalen la llista dels millors hospitals, mentre que el Centre Mèdic Teknon i l'Hospital Quirónsalud Barcelona ocupen les posicions cinquena i desena del top 10.





Davant la greu situació que travessa la sanitat pública catalana, que en els últims dies s'ha enfrontat a vagues i mobilitzacions de professionals sanitaris, la sanitat privada d'aquesta comunitat sembla gaudir d'excel·lent salut, tal com reflecteixen les dades de l'informe, que situa Catalunya com a segona comunitat pel que fa a centres privats més prestigiosos. En el total del rànquing, Catalunya compta amb 13 hospitals privats entre els 50 millors, essent tan sols superada per Madrid, amb 19.





Catalunya és la comunitat autònoma amb número d'hospitals i llits privades en comptar amb el 147 hospitals (el 33% dels hospitals privats d'Espanya) i 19.258 llits (el 38% del total nacional). A més, és la segona comunitat amb més presència de professionals de la salut en el sector sanitari privat, amb 41.922 professionals entre metges, infermers i altres professionals.