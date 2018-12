Els presos independentistes Sánchez i Turull, en vaga de fam en vigílies del judici per l'1-O

Els diputats empresonats de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez i Jordi Turull comencen avui una vaga de fam indefinida a la presó de Lledoners (Barcelona) per protestar per la "falta d'imparcialitat de la justicia espanyola" a poques setmanes que se celebri el judici per l'1-O al gener de 2019.









Des dels serveis penitenciaris de la Generalitat, s'ha informat que Sánchez i Turull segueixen subjectes a l'organigrama establert pel centre i que tenen l'obligació, de la mateixa manera que la resta de presos, d'acudir al menjador amb els altres reclusos.





Després que Òmnium cultural difongués ahir una imatge dels set polítics catalans a la presó de Lledoners per iniciar una campanya reivindicativa prèvia al judici sobre el referèndum il·legal, l'entitat també avançava que, igualment, els presos anaven a adoptar formes de reivindicació individuals.





Òmnium Cultural acompanyava aquesta foto dels presos Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull i Raül Romeva amb "Avui com ahir i com demà, unitat, serenitat i coratge. Visca la República!"





De moment, només aquests dos diputats independentistes han pres aquesta decisió, que no comeran però sí podran hidratar-se.





L'advocat de Sánchez i Turull, Jordi Pina, ha explicat en roda de premsa en el Collegi de Periodistes de Catalunya (Barcelona) que aquesta ha estat una decisió personal i per “denunciar el bloqueig a la justícia europea que el tribunal consticuional els imposa”.





“S'estan afectant als nostres drets fonamentals amb aquest procés, i aquest fet és visible en les resolucions del Tribunal Suprem i de l'Audiència Nacional. Volem tenir un procés judicial i un judici just, per això hem recorregut al Tribunal Europeu i el Tribunal dels Drets Humans, en qui confiem perquè les nostres querelles siguin admeses i s'apliquin de manera fàctica per al judici”, apunta el comunicat que ha llegit l'advocat de tots dos presos.





A més, Sánchez i Turull reivindiquen en el comunicat que, en el seu estat de presó provisional, tenen dret al fet que les seves querelles siguin escoltades prioritàriament, “mentre el Tribunal Constitucional les demora indefinidament”.





“Necessitem un tribual constitucional imparcial i de dret, i ens reafirmem a exercir en plenitud de drets una defensa justa emparada en la no violència a partir d'una vaga de gana per interpellar a totes les persones demòcrates del món, pensin com pensin”, conclou el comunicat.





Per la seva banda el doctor Jaume Padrós, metge personal de Sánchez i Turull i president del Collegio de Metges de Catalunya, ha traslladat a tots dos presos que la seva decisió té risc per a la seva salut ja des de l'inici i apunta que les vagues de gana de polítics presos no succeïen a Espanya des de la Transició.





“És un fet absolutament nou, per això instituirem una comissió assistencial de metges perquè experts en vagues de gana puguin controlar la situació en Lledoners”, explicava el doctor Padrós.