Els 7 mites més grans sobre el VIH i la SIDA s'han trencat

Les actituds sobre el VIH i la SIDA han canviat dràsticament en les últimes dècades, però encara hi ha molta informació errònia sobre com es propaga el VIH, qui pot contreure-i el que significa ser seropositiu.













1. Hi ha una diferència entre el VIH i la SIDA

El VIH és un virus que ataca el teu sistema immunològic fent-te vulnerable a infeccions i malalties. Sida (Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida) és el terme que s'utilitza per descriure l'afecció una vegada que el sistema immunitari ha estat severament danyat.

Algú que té SIDA ja ha contret una sèrie d'infeccions potencialment mortals.





2. És més probable que morir amb VIH que pel VIH

El VIH, o el Virus de la Immunodeficiència Humana, és una malaltia que ataca el nostre sistema immunològic, fent-nos vulnerables a les infeccions.





Desafortunadament, en els països en desenvolupament, la taxa de mortalitat de les persones amb sida continua sent bastant alta, però al Regne Unit, el VIH, encara que és una malaltia crònica, pot ara controlar-se amb un tractament adequat i regular.





3. No es pot contraure el VIH a través de la suor, l'orina o la saliva.

El VIH es transmet a través del fluid corporal d'una persona infectada, ja sigui a través de la sang, el semen, les secrecions vaginals o la llet materna.





És un virus molt fràgil i no pot sobreviure fora del cos durant molt de temps, pel que no pot transmetre a través de la suor, l'orina o la saliva. Per la mateixa raó, tampoc pot ser transmès pels mosquits.





4. El VIH no discrimina

La majoria dels nous diagnòstics al Regne Unit es donen en la comunitat heterosexual, i un terç de tots els diagnòstics de VIH són de dones. Anteriorment es creia que el virus només afectava els homes homosexuals, quan en realitat afecta persones de tota orientació sexual, gènere, edat i raça.

5. Es pot prevenir

Pots protegir-te del VIH assegurant d'usar un condó durant les relacions sexuals. Assegura't de fer-te proves de MTS amb regularitat, i si fas servir agulles per injectar-, assegura't que siguin estèrils i que no es comparteixin amb ningú més.





La Prep és un medicament que es pot prendre per prevenir la infecció pel VIH. És una bona idea prendre la prep si vostè té un alt risc de contraure el VIH. Els riscos abasten tenir sexe anal sense protecció, usar drogues recreatives com metamfetamina, GHB o mefedrona o estar en una relació amb algú que és VIH positiu. El medicament pot ser receptat a través de l'NHS a les clíniques de GUM o per algunes clíniques en línia.





6. Les proves són simples i fàcils de realitzar

Les proves del VIH estan disponibles a la consulta d'un metge de capçalera, en una clínica de salut sexual o poden sol·licitar-se en línia. Per fer-se la prova, vostè necessitarà donar una mostra de la seva sang o saliva, depenent del tipus de prova que es faci.





Un diagnòstic precoç vol dir que vostè pot començar el tractament abans i pot millorar les seves probabilitats de controlar el virus. És possible que sigui necessari repetir les proves entre 1 i 3 mesos després de la possible exposició al VIH.





7. Amb el tractament adequat, el VIH és manejable

Encara que no existeix cura per al VIH, el virus pot ser tractat amb medicaments antiretrovirals que eviten que el virus es repliqui en el cos, el que li dóna al sistema immunològic temps per reparar-se a si mateix i evita qualsevol dany posterior.





El virus pot tornar-se resistent molt fàcilment, de manera que se sol prescriure una combinació de medicaments. Si vostè té el VIH necessitarà prendre medicaments per la resta de la seva vida, i fins i tot el fet d'ometre només unes poques dosis pot augmentar el risc de que el tractament no funcioni.





Text traduït de indy100.com , dades extretes de The Online Clinic i The STI Clinic.