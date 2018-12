30 anys de lluita contra el VIH

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) aprofita aquest dissabte, Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, per despertar consciències i fer una retrospectiva dels 30 anys de lluita contra la malaltia.





Mural al CCCB (Barcelona) per rememorar la lluita contra la SIDA





Des del començament de l'epidèmia fa ja 3 dècades, l'OMS preveu que més de 70 milions de persones han contret la infecció per VIH i al voltant de 35 milions han mort. Avui en dia, al voltant de 37 milions a tot el món viuen amb VIH, dels quals 22 milions estan en tractament.





Per aquest motiu, sota el hagstag #WorldAIDSDay, avui les xarxes socials s'inunden de missatges de partits polítics, empreses, institucions o persones reivindicant que encara queda molt per fer.





















Història d'una reivindicació



Quan aquest dia de celebració i reivindicació es va establir avui per primera vegada el 1988, el món era molt diferent. A la fi dels 80, "les perspectives per a les persones amb VIH eren bastant ombrívoles", recorda la coordinadora de Proves i Prevenció de VIH a l'OMS, Rachel Baggaley. "Els antiretrovirals encara no estaven disponibles, de manera que encara que podríem oferir fàrmacs per infeccions oportunes, no hi havia tractament específic per a la seva VIH. Va ser un moment molt trist i difícil", reconeix Baggaley.





"Por, estigma i ignorància". Això és el que per a l'OMS va definir l'epidèmia de VIH que es va desencadenar a tot el món, matant a milers de persones que van tenir només unes poques setmanes o mesos des del diagnòstic fins a la mort. A principis d'aquesta dècada, abans fins i tot que s'identifiqués al VIH com la causa de la sida, es pensava que la infecció només afectava a grups específics, com a homes homosexuals en països desenvolupats i les persones que s'injectaven drogues.





Els doctors Françoise Barré-Sinoussi i Luc Montagnier van aïllar per primera vegada el virus del VIH a 1983 a l'Institut Pasteur de París. Al novembre d'aquest any, l'OMS va celebrar la primera reunió per avaluar la situació mundial de la sida i va iniciar la vigilància internacional.





Evolució actual

Tot i que avui en dia no hi hagi una cura contra la sida, això no vol dir que la investigació no hagi avançat molt en poc temps. Els assaigs clínics d'antiretrovirals van començar el 1985, el mateix any en què es va aprovar la primera prova del VIH, i el primer es va aprovar el 1987. El 1996, dins de la XI Conferència Internacional sobre la Sida a Vancouver (Canadà), es va presentar el primer tractament realment efectiu, i poques setmanes després de l'anunci milers de persones amb VIH van començar a prendre-ho.





No obstant això, l'OMS recorda que no tots es van beneficiar d'immediat d'aquesta innovació que salva vides. A causa del seu alt cost, la majoria dels països d'ingressos baixos i mitjans no podien incorporar el tractament a través del seu sanitat pública. La fabricació genèrica d'antiretrovirals no va arribar fins a 2001, el que va facilitar per fi l'accés massiu i de baix cost als països més afectats, particularment a l'Àfrica subsahariana, on l'any 2000 el VIH s'havia convertit en la principal causa de mort .









Tot i la "contínua i sense precedents" expansió de l'accés al tractament del VIH a principis de la dècada de 2010, l'OMS assenyala que s'ha produït una "creixent preocupació" que el món no s'estava movent prou ràpid.





Per això, en 2014 es van llançar els Objectius '90 -90-90 '. Per 2020, les metes són les següents: el 90 per cent de totes les persones que viuen amb VIH sabran el seu estat de VIH; el 90 per cent de totes les persones diagnosticades amb infecció per VIH rebran teràpia antiretroviral sostinguda; i el 90 per cent de totes les persones que reben antiretrovirals aconseguiran la supressió viral.





"La vida realment ha canviat en els últims 30 anys. Les proves ara estan àmpliament disponibles a la majoria dels països, i cada vegada més països ofereixen l'acte-test", afirma Baggaley. Unit als condons, que han estat una "eina bàsica" en la prevenció, i els programes de reducció de danys (ajugas, xeringues i la teràpia de substitució d'opioides) l'OMS va recomanar el 2015 l'ús d'antiretrovirals per prevenir l'adquisició del VIH, coneguts com PReP, per a les persones que no tenen VIH però que corren un risc important.









"La Prep ha contribuït a reduir les taxes de noves infeccions pel VIH entre homes que tenen sexe amb homes (HSH) en alguns entorns en països d'alts ingressos. No obstant això, només està començant a estar disponible en els països d'ingressos baixos i mitjans, on s'estan iniciant programes per a HSH i persones transgènere en totes les regions, així com per a treballadores sexuals, adolescents i dones joves a l'Est i Àfrica del Sud ", critiquen des de l'OMS.





Estigma i discriminació

Malgrat tot, un dels majors reptes en la resposta a la sida s'ha mantingut sense molts canvis durant els últims 30 anys: el VIH afecta de manera desproporcionada a les persones en poblacions vulnerables que sovint estan altament marginades i estigmatitzades. Per tant, la majoria de les noves infeccions i morts pel VIH s'observen en llocs on certs grups d'alt risc romanen desatesos o descuidats, assegura l'Organització Mundial de la Salut.





En aquest context, recorden que al voltant del 75 per cent de les noves infeccions pel VIH fora de l'Àfrica subsahariana es produeixen en homes que tenen sexe amb homes, persones que s'injecten drogues, presos, treballadores sexuals o persones transgènere. "Aquests són grups que sovint són discriminats i exclosos dels serveis de salut", argumenta l'organisme.





Existeix, així mateix, un altre factor. El VIH continua afectant de manera desproporcionada als adolescents i joves en molts països. Al voltant d'un terç de les noves infeccions pel VIH es donen en persones de 15 a 25 anys. En gairebé tots els països on el VIH afecta molts grups, les dones joves de 15 a 24 anys d'edat tenen entre tres i cinc vegades més probabilitats de contraure als seus homòlegs masculins.









A l'Àfrica subsahariana, el 71 per cent de les noves infeccions es produeixen en adolescents. "És essencial escoltar les veus de les dones joves i incloure-les en el disseny i la implementació del programa perquè els serveis siguin acceptables i eficaços", reclamen des de l'OMS.





El repte: acabar amb la SIDA per el 2030

L'OMS reconeix que el VIH "no és un virus fàcil de vèncer": gairebé un milió de persones encara moren cada any a causa del virus perquè no saben que tenen el VIH i no reben tractament o el comencen tarda. En 2017, 1,8 milions de persones es van infectar amb VIH. Si bé el món s'ha compromès a acabar amb la sida el 2030, les taxes de noves infeccions i morts "no estan disminuint prou ràpid com per complir amb aquest objectiu", aclareixen des de l'OMS.









"Els desafiaments en els pròxims anys són clars: hem d'arribar al 25 per cent de les persones que tenen VIH i no ho saben, i donar-los suport perquè es realitzin proves i s'adhereixin bé al tractament. Necessitem augmentar l'accés a la prevenció: condons , circumcisió masculina mèdica voluntària, reducció de danys i prep. Necessitem prioritzar els serveis de VIH per a grups vulnerables i de difícil accés, com els presos, les persones que s'injecten drogues, els HSH, els transgènere i les treballadores sexuals. Aquestes poblacions clau continuen quedant-se enrere, sense beneficiar-se dels enormes avenços en les proves, la prevenció i el tractament del VIH realitzats en els últims 30 anys ", resumeix el doctor Baggaley.





Segons Naoko Yamamoto, sotsdirector general per a la Cobertura Universal de Salut i els Sistemes de Salut de l'OMS, el futur de la resposta al VIH també requerirà mirar més enllà de la prestació d'atenció sanitària, per garantir que la resposta a la malaltia estigui integrada en la cobertura universal. "30 anys després de la primera campanya del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida, encara no podem estar contents amb la nostra resposta davant del VIH", conclou el director del departament de VIH de l'OMS, Gottfried Hirnschall.