La Junta d'Andalusia xifra el cost de les eleccions autonòmiques en un milió menys que el 2015

El cost de les eleccions autonòmiques a Andalusia que se celebren aquest diumenge puja a 10,8 milions d'euros, fet que suposa un milió menys que el cost dels comicis del 2015, segons ha indicat el vicepresident de la Junta i conseller de la Presidència , Administració Local i Memòria Democràtica, Manuel Jiménez Barris.





Jiménez Barris ha comparegut aquest dissabte, jornada de reflexió, al Pavelló de la Navegació a Sevilla al costat de la consellera de Justícia i Interior, Rosa Aguilar, per informar del dispositiu preparat amb vista a la cita electoral d'aquest diumenge.





El vicepresident ha recordat que un total de 10.038 meses electorals instal·lades a 3.832 escoles s'obriran aquest diumenge a les vuit províncies d'Andalusia perquè puguin exercir el seu dret al vot en les eleccions al Parlament andalús un total de 6.541.748 persones, el que suposa un increment del 0,7% respecte al cens dels últims comicis celebrats el 2015, quan van estar convocats 6.496.685 ciutadans.









Del total de ciutadans que podran votar aquest diumenge, 6.298.785 resideixen a Espanya i 242.963 viuen a l'estranger de forma permanent, mentre que 302.771 persones són nous electors que podran exercir el seu dret al vot per primera vegada en haver complert la majoria d'edat després dels últims comicis. Per la seva banda, ja han sol·licitat el vot per correu un total de 88.921 andalusos, 88.373 residents a Espanya i 548 que es troben desplaçats temporalment en altres països. A més, han sol·licitat l'anomenat vot 'CERA' un total de 9.301 andalusos que resideixen de forma permanent fora d'Espanya, des de 98 països dels cinc continents.





Per tot això, s'han imprès 102 milions de paperetes i 6,8 milions de sobres, a més de 123.000 manuals per a les meses electorals. Així, a Almeria es comptarà amb 803 meses electorals; Cadis, amb 1.489; Còrdova, amb 907; Granada, amb 1.095; Huelva, amb 632; Jaén, amb 886; Màlaga, amb 1.662 i Sevilla amb un total de 2.564.





Igualment, el vicepresident Jiménez Barris s'ha mostrat convençut que els andalusos exerciran el seu dret al vot "en una jornada de convivència pacífica com ho hem fets sempre en democràcia". "El 2 de desembre tornarà a ser una jornada històrica a Andalusia, perquè aquesta terra segueixi tenint el seu propi camí de progrés", ha apuntat.





Així mateix, ha reconegut el treball de totes les formacions polítiques durant el "exercici legítim i democràtic de defensa del seu projecte polític" durant la campanya.





Centre de difusió de dades

Per la seva banda, Aguilar ha explicat que el Centre de Difusió de Dades de les eleccions s'ha instal·lat, novament, al Pavelló de la Navegació de l'Illa de la Cartoixa de Sevilla, que també alberga el Centre de Recollida d'Informació i el Centre de Procés de Dades, als quals arribaran els resultats de les 10.038 meses electorals enviats a través de 4.385 dispositius mòbils tipus tauleta.





En el dispositiu desplegat al Pavelló de la Navegació per al correcte desenvolupament de les eleccions autonòmiques treballaran més d'un centenar de tècnics informàtics, 26 operadors per a solucionar qualsevol anomalia en els dispositius mòbils d'enviament de dades des de les meses electorals i 8 operadors per a l'atenció telefònica de qualsevol tipus d'incidència i, arribat el cas, demanar dades de manera manual.





Aplicació mòbil i taules electròniques

El dispositiu organitzat per la Junta per a les eleccions inclou enguany com a novetat una aplicació per a telèfons mòbils i tauletes que oferirà la informació disponible durant la jornada electoral sobre avanços de participació i resultats provisionals per àrea geogràfica i candidatura.





L'aplicació 'Eleccions Andalusia 2018' es pot descarregar de forma gratuïta tant per al sistema iOS com per a Android, i des del seu menú principal s'accedeix a consulta d'obertura de taules, d'avenços de participació i de resultats provisionals d'aquests comicis autonòmics.

A més, per primera vegada en unes eleccions andaluses es van a utilitzar les anomenades Taules Administrades Electrònicament (MAES), unes estacions de treball compostes per un ordinador portàtil proveït d'una aplicació informàtica específica per cobrir les activitats que han d'executar els membres de la taula durant el desenvolupament de la jornada electoral.





Les MAES no permeten el vot electrònic, ja que la legislació vigent no ho permet, sinó que faciliten la identificació dels electors, la impressió documental electoral, la confecció de les actes i la transmissió electrònica al Centre de Recollida d'Informació de les dades de constitució de taules, participació i resultats dels comicis. En aquestes eleccions, quadre seus electorals, situades totes elles a Sevilla, han de disposar d'aquesta innovació per comprovar la seva eficàcia.





accessibilitat

D'altra banda, la Junta d'Andalusia, a més d'assegurar l'accessibilitat en tots els col·legis electorals a les persones amb discapacitat, ha posat els mitjans per facilitar als que tenen una discapacitat visual que exerceixin el seu dret al vot de forma autònoma, sense que hagin necessitat de recórrer a una altra persona.





D'aquesta manera, 169 persones amb discapacitat visual han sol·licitat el material electoral en braille per poder exercir el vot de forma autònoma.





Desplegament de personal

El vicepresident i la consellera han destacat la tasca dels 4.382 representants de l'Administració andalusa desplegats en els col·legis electorals, que es van a encarregar de demanar les dades per enviar-los al Pavelló de la Navegació, els 30.096 membres de meses electorals i els 60.192 suplents , els secretaris dels 778 municipis de la comunitat, els integrants de les 59 juntes electorals de zona, vuit provincials i la d'Andalusia, 8.100 treballadors de Correus i 398 de l'Oficina del Cens que han participat en el desenvolupament del procés electoral.





Pel que fa al dispositiu de seguretat per a la jornada electoral, estaran desplegats 14.896 agents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, de la Policia Local i de la Unitat de Policia Adscrita a la Junta.





La ciutadania podrà seguir a la pàgina web www.resultadoseleccionesparlamentoandalucia2018.es les compareixences de presentació dels avanços de participació i resultats que oferirà el Govern andalús, així com consultar el desenvolupament de l'escrutini dels comicis per municipis, per províncies i el total autonòmic.





Aquesta pàgina se suma a una altra que ja tenia oberta l'Administració autonòmica, www.eleccionesparlamentoandalucia2018.es , en la qual s'ha vingut informant de tot el procés electoral i que permet a la ciutadania que ho hagi sol·licitat rebre directament al seu compte de correu electrònic els resultats dels comicis conforme vagi avançant l'escrutini.