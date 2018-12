La rojita femenina es proclama Campiona del Món

El futbol espanyol fa història. I ho fa també gràcies a les dones. Per primera vegada en la història del futbol Sub-17, Espanya ha guanyat el Mundial contra Mèxic (2-1) a Montevideo (Uruguai). La capital charrua ha estat l'escenari on hem vist a la seleccionadora Toña Is i la seva plantilla aixecar la primera copa mundial per a Espanya en Sub-17.









Claudia Pina, capitana de l'equip espanyol, marcava els dos gols que han donat la victòria fentre a les mexicanes - el primer en el minut 15 i el segon a pocs minuts del descans-, un equip temut en aquest Mundial però que les espanyoles ja havien batut anteriorment per 2 a 0 en un partit amistós de prèvia al campionat.









A la segona part, les mexicanes buscaven la revenja, perquè per a elles aquesta final també era una fita històrica. Però les rojitas van tancar molt bé la seva defensa, cedidiendo amb l'únic gol que va poder encaixar Denise Castro per Mèxic.





Al final, les favorites, es van fer amb la victòria i han fet història per al futbol del nostre país.