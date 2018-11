La selecció espanyola de futbol va signar una discreta victòria (1-0) sobre Bòsnia i Hercegovina com a comiat de 2018 enmig de les càbales fallides per jugar la Final Four de la Lliga de Nacions, en un amistós celebrat a l'Estadi de Gran Canària que va aprofitar més que ningú Brais Méndez, autor del gol en el seu debut internacional.





Luis Enrique va complir amb el que avisava en la prèvia de repartir minuts, i així van arribar els debuts de Pau López, Mario Bell i Brais. El gallec es va reivindicar en 20 minuts fent el gol al 79 'que va donar el triomf a una Espanya que va guanyar intensitat i intenció ofensiva després del descans, però que no va saber brillar davant un rocós rival.





Amb l'esperança fallida de veure empatar a Anglaterra i Croàcia a Wembley i el triomf final dels anglesos, el quadre espanyol va passar sense pena ni glòria per l'últim test internacional fins al març. Amb una àmplia llista de futuribles de la selecció, un problema creixent de gol, sense encert Morata i ni ocasions Rodrigo, Espanya va tancar un any de desastre mundial a Rússia, amb vistes ara a recuperar la glòria a l'Eurocopa 2020.





El dia de les oportunitats començar espès. La nova formació de 'Lucho' no va canviar la sensació encara fresca de la derrota a Zagreb, reoberta hores abans per l'empat que no va arribar a Wembley i que confirmava l'absència nacional en aquesta 'Final Four' continental. Espanya va ser de més, sense que fos un punt molt alt, a menys en la primera part. Sense ritme en la possessió, Bòsnia va estar còmoda i va tenir les seves arribades amb Dzeko.





Poques i les mateixes que 'la Roja', sense el qualificatiu de perilloses. Amb Ceballos de nou a la gespa, amb Asensio per davant, Isco i Suso per les bandes i Morata en punta, les ocasions van ser les justes. La depressió de la Lliga de Nacions va poder més que l'ambició de les cares noves, amb Bòsnia bé tancada.





Quan el rival s'estirava arribava una mica de perill, en bona transició, però sense encert en els últims metres. Suso i Asensio van ser els més insistents, i Isco va signar el primer tret poc abans del descans. Aquí es va voler animar Espanya i Asensio la va tenir en una rematada de cap. No inspirava un amistós al mig del no-res.





El pas per vestidors va reconduir l'ambició de la selecció. El jarreo d'aigua sobre el feu canari va portar la també tromba d'ocasions d'un Morata negat. El davanter del Chelsea va tenir una rematada franca de cap, un desmarcatge alguna cosa llarg i un regal de Cimirot que no va aprofitar abans de ser substituït per Rodrigo.





Bòsnia va tenir la seva contra que per un pèl no va rematar Krunic. Es va passar la pujada espanyol per animar-se de nou amb l'entrada de Fornals, que va recordar a l'homenatjat David Silva, en connexió amb Isco. A Brais li va agradar aquesta compenetració i va aprofitar una rematada del madridista per reblar el 1-0. Un gol de victòria per treure alguna cosa positiva d'una Espanya amb la vista a l'Eurocopa i que no es torna a ajuntar fins al març.