Els nadons donen puntades de peu a la panxa de la seva mare per explorar el seu propi cos

Un estudi demostra que els nadons donen cops de peu a la panxa de la seva mare per explorar el seu propi cos. Per assolir aquesta conclusió, publicada a la revista 'Scientific Reports', els científics van mesurar les ones cerebrals dels nadons durant el son a través d'una electroencefalografia (EEG).





El somni actiu es va identificar conductualment segons l'observació lateral de moviments oculars ràpids, respiració en gran part irregular i moviments freqüents i aïllats de les extremitats. Així, els experts van observar que el moviment de la mà dreta d'un nadó feia que les ones cerebrals s'activessin immediatament després a la part de l'hemisferi esquerre que processa el contacte amb la mà dreta.





D'aquesta manera, van poder comprovar que les puntades fetals en les últimes etapes de l'embaràs ajudaven a desenvolupar àrees del cervell que s'ocupen de la informació sensorial, sent aquesta la forma en què el nadó desenvolupa una sensació del seu propi cos.









De fet, les ràpides ones cerebrals provocades pel moviment van desaparèixer quan els nadons tenien algunes setmanes de vida.





"Creiem que les nostres troballes tenen implicacions per a proporcionar l'entorn hospitalari òptim per als nadons que neixen abans d'hora, per tal de que rebin la informació sensorial adequada. Per exemple, ja és una rutina que els bebès estiguin imbricats en els seus bressols, perquè els permet sentir una superfície quan les seves extremitats pategen, com si encara estiguessin dins de l'úter ", han dit els experts.





Finalment, a mesura que els moviments que van observar ocorrien durant el son, els resultats obtinguts en la nova investigació van donar suport altres estudis que indicaven que el somni ha de protegir-se en els nadons, per exemple, minimitzant les molèsties associades amb els procediments mèdics necessaris.









Un total de 19 nounats de dos dies d'edat de mitjana van participar en l'estudi, i tenien entre 31 i 42 setmanes d'edat gestacional corregida quan es van estudiar. L'edat gestacional corregida té en compte la seva edat si encara estaven a l'úter, de manera que un nadó nascut a les 35 setmanes i amb una setmana d'edat tindria una edat gestacional corregida de 36 setmanes.