PSOE-A denunciarà insults a Susana Díaz per apoderats de VOX quan anava a votar

El PSOE-A denunciarà davant l'autoritat electoral i la que procedeixi els insults que ha rebut la presidenta de la Junta i candidata socialista a la reelecció, Susana Díaz, quan anava a exercir el seu dret al vot al col·legi Alfares de Triana, a Sevilla capital, per part d'apoderats de VOX.



Segons han confirmat fonts socialistes, aquesta mesura s'adoptarà després que quan Díaz anava a votar un parell de representants de l'esmentada formació els llancés frases del tipus "Quaranta anys robant", "Susanita se t'acaba el xollo", "Susanna, al atur ", a més de" Enchúfame ".



De manera immediata, els representants del PSOE-A a la mesa electoral s'han dirigit als apoderats de VOX per dir-los que aquesta actitud no es podia mantenir en un col·legi electoral i que era una falta de respecte a la democràcia.



Després de dipositar el seu vot, la presidenta ha fet declaracions als mitjans de comunicació però no s'ha referit a aquest incident, que el PSOE-A denunciarà.





"CONDUCTA INADEQUADA"





VOX ha anunciat que les dues persones d'aquest partit que "han increpat" a la presidenta de la Junta i candidata socialista a la reelecció en anar a votar "han estat apartades com apoderats" del partit "per conducta inadequada".





Així ho ha comunicat als mitjans el partit que a Espanya lidera Santiago Abascal "en relació a la notícia que dos apoderats de VOX han increpat a Susana Díaz quan votava".





Sobre aquest tema, des del partit han argumentat que "els apoderats de VOX saben perfectament que la seva labor és supervisar el correcte funcionament de les votacions", i "aquestes dues persones han estat apartades com apoderats per conducta inadequada en el dia de la votació".