El PSC demana que es congeli el preu del transport públic a Barcelona

"Pujar per segon any seguit el preu del transport públic a la ciutat castigaria directament a les famílies treballadores de Barcelona i perjudicaria novament la butxaca dels barcelonins", ha defensat Jaume Collboni.





El socialista ha recordat que l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) suposarien una aportació econòmica "important al finançament del transport públic", pel que ha exigit una actuació responsable a ERC i JxCat.





"Seria un greu error no donar suport a uns dels pressupostos més socials de l'Estat i que permetrien una partida econòmica per al finançament del transport públic que aniria directament a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i en benefici de les famílies", ha concretat el regidor socialista.





Collboni ha recordat que l'alcaldessa, Ada Colau, encara no ha començat "una negociació seriosa dels pressupostos municipals" amb l'oposició, de manera que no se sap si s'encarirà o no el transport públic.









"Fracàs" en movibilidad

Els socialistes han destacat que van aconseguir "una rebaixa del preu de la T-10 per sota de 10 euros fa 3 anys", i ha titllat de fracàs la gestió de la mobilitat per part del govern municipal.





Collboni ha remarcat que "seria molt greu que el govern de Colau pugés el preu dos anys consecutius", i ha acusat a l'alcaldessa de "donar l'esquena a la població barcelonina durant el seu mandat" i d'intensificar les traves al vehicle privat a Barcelona sense generar incentius al transport públic, en les seves paraules.





A més, el regidor ha demanat que s'acceleri "la implantació futura de la T-Mobilitat, endarrerida per culpa del Govern de la Generalitat, per a una reforma integral del sistema tarifari".





Alejandro Fernández (PP) demana que les motos puguin circular pel carril bus

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández, ha demanat que les motos circulin pel carril bus-taxi a la ciutat, i en els carrils VAO dels accessos a la ciutat, i que s'estudiï la possibilitat de fer-ho pels vorals, com reclamava el RACC.





En un comunicat aquest diumenge, la formació ha informat que Fernández ha destacat que "a Barcelona la moto és capital, a més de ser capital europea de dues rodes", ja que ha assegurat que la capital catalana té més de 300.000 motocicletes i ciclomotors.





Per això, ha apuntat que la Gran Via de Barcelona, que compta amb dos carrils bus "seria un lloc adequat per fer una prova pilot", i ha defensat que en altres ciutats com Sevilla, Madrid o València les motos poden circular per aquest carril i pels d'accés a la ciutat (VAO).





"La circulació de la moto pel carril bus no perjudica al transport públic, ni al taxi, i en si és un benefici per a una mobilitat més segura dels motoristes, que hauran de respectar la prioritat sempre del transport públic", ha apuntat Fernández.





Ha acusat a l'alcaldessa, Ada Colau utilitzar el carril bus en una "maquinària recaptadora", ja que, segons ell, des de la llegasa de l'alcaldessa han incrementat un 82,2% les sancions a motos que circulaven pel carril bus-taxi.