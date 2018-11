El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que l'any 2019 serà "la gran batalla" i ha afirmat que ningú està en condicions de descartar que no només hagin eleccions europees i municipals, sinó també generals i autonòmiques catalanes.





Al Consell Nacional del PSC celebrat aquest dissabte, Iceta ha assegurat que de cara a propers comicis "o hi ha més diàleg, o més conflicte, o Pedro Sánchez, o les tres dretes, o ajuntaments al servei de la gent o del 'Procés' ; o més socialisme o més populisme ", i ha cridat a deixar enrere la resignació i anar a per totes.





Iceta ha acusat les forces independentistes d'haver entrat en un bucle, en què hi ha "presos, exiliats i referèndum en una centrifugadora", que segons ell no permet avançar, de manera que els ha demanat que reconeguin que aquest procés polític ha estat un fracàs.





"La majoria independentista no és capaç de treure conclusions òbvies", ha indicat el líder del PSC, que ha afegit que és una majoria desorientada, dividida i paralitzada, pel que ha cridat a no quedar-se impassibles davant les seves polítiques i que la seva formació encapçali el diàleg, el progrés econòmic i les polítiques socials.





A més, ha lamentat que JxCat, ERC, Cs i PP votin junts al Parlament contra propostes de reforma fiscal a Catalunya, pel que ha assegurat que juguen malament les seves cartes, i ha recordat que el PSC aposta per votar un acord: "La renovació del pacte nacional jurídic i polític ".





A més, Iceta ha informat que aquest diumenge, amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència Contra la Dona, el seu partit participarà en la manifestació a Barcelona, per al que es concentraran a les 11 hores al carrer Gran Via amb el carrer Aribau, per acudir junts a la concentració.





Iceta ha declarat avui en un acte a favor de les dones





De cara als comicis del 26 de maig, Iceta ha traslladat el seu suport al candidat socialista europeu Frans Timmermans, i ha anunciat que el Consell Nacional d'aquest dissabte ratificarà una "primera tanda" de 131 caps de llista de les municipals a Catalunya.





Suport a Borrell

El secretari general del PSC ha criticat l ' "actuació indigna" per part del diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián, i altres membres del seu grup, de la qual, al seu parer, ha estat objecte ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, i ha lamentat l'actuació d'aquells que, segons ell, tenen un concepte diferent de la política.





En aquest sentit, Iceta ha reivindicat que la política "no són dos insults, 3 ocurrències-quatre tuits", després del que ha demanat respecte per les persones, les idees, les institucions i la legalitat.









També ha condemnat les pintades que va trobar en el seu cotxe el cap de setmana el president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, després del que ha assenyalat que "sense respecte no hi ha convivència" i ha assegurat que també es preocupen per les pintades de creus gammades en seus de partits independentistes.





"Cada vegada que condemnem 1, les condemnem totes", ha indicat Iceta, que ha demanat consens i respecte per la convivència, i ha recordat que el seu partit condemna tot tipus de violència.