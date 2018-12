Un altre any més el Girona - Atlètic acaba amb el mateix resultat

Montilivi segueix sent un fortí. 6 partits sense perdre porta el Girona en el seu segon any en primera divisió, superant els 5 partits sumant que va aconseguir la temporada passada. I un altre any més, l'Atlètic de Madrid no aconsegueix derrotar als gironins i el partit entre els dos equips en camp dels catalans torna a finalitzar en taules (1-1).





No hi ha hagut revenja per a un Atlètic que ha treballat molt bé tàcticament tot el parti o, dominant la pilota i les ocasions ofensives però que només ha finalitzat la qual ha marcat en pròpia porta Ramalho per l'Atlètic al 82, ja en la segona meitat quan el Girona guanyava a Montilivi pel gol de penal de Stuani en el minut 44.





Un Stuani que es converteix en el pitxitxi de la lliga en solitari, amb 11 gols, un més que l'celtista Iago Aspas, i que ha enganyat completament a Oblack en el llançament de penal per fer somiar a Montilivi amb la victòria davant un ' els quatre grans '.









Tot i així, el millor del partit ha estat Saül, tenint la primera dels matalassers en el minut 33 que s'estavellava al travesser i també aconseguint una altra ocasió ja en la segona meitat (76 ') que el porter suplent del Girona, Gorka - substituint a Bounou per lesió a la segona part- s'allunyava del portal amb una mà àgil.









Una segona part en què els dos equips han intentat endur-se la victòria fins al final, un cop que l'Atlètic de Madrid va posar l'1 a 1 al marcador al 82. Un partit on Griezmann ha passat totalment desapercebut però, tot i així, s'ha pogut gaudir de bon futbol entre d us equips que han empatat en les 3 ocasions en les que fins ara s'han enfrontat en Lliga.





El Girona suma una altra jornada en zona europea, sent sisè amb 21 punts, mentre els del Cholo Simeone són tercers amb 25 punts, a costa de saber quants punts de diferència els poden treure els líders de la 14º jornada, Sevilla i FC Barcelona.