El Tribunal Constitucional tramita els recursos de Rull, Turull i Sánchez

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha fet pública aquest dilluns la seva decisió de tramitar els últims escrits presentats pels exconsellers catalans Jordi Turull i Josep Rull i l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, en les peces de suspensió en què l'òrgan de garanties té pendent decidir si són excarcerats mentre estudia el fons dels diferents recursos que han presentat contra decisions del Tribunal Suprem, que els ha processat per rebel·lió en el marc de la causa pel procés independentista.





Les provisions de tramitació d'aquests escrits van ser acordades de forma unànime en el Ple que el TC va celebrar els passats 28 i 29 de novembre però no han estat fetes públiques fins aquest dilluns, després de l'anunci de Sànchez i Turull d'iniciar una vaga de fam a protesta, segons els seus defenses, pel fet que el Tribunal Constitucional encara no hagi resolt ni un de sol dels vuit recursos d'empara que han presentat des que es va iniciar la causa penal contra ells.





Els exdirigents catalans incorporen ara en els seus escrits una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans que resol el cas del diputat kurd Selahattin Demirtas, empresonat a Turquia.





El Constitucional al·ludeix a la "complexitat" d'aquest procés, que integra qüestions de drets fonamentals i l'anàlisi de qüestions d'estricta naturalesa penal. En aquest sentit, les mateixes fonts recalquen que el cas està obligant el Tribunal a desenvolupar una tasca minuciosa d'estudi per aconseguir, en el menor temps possible, la major protecció dels drets fonamentals implicats.





A les providències dictades la setmana passada, el TC dóna trasllat al Ministeri Fiscal ia les parts personades perquè en el termini de 3 dies presentin les al·legacions que considerin oportunes, circumstància actualment en tramitació.





En una roda de premsa celebrada dissabte passat, l'advocat de Turull, Rull i Sànchez, Jordi Pina, va llegir un manifest en el qual els presos expressen que no volen un tracte de favor per part de la justícia, però exigeixen que no hi hagi la "discriminació injustificada" que, al seu parer, estan patint per part del TC.