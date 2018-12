UGT ha estimat que si totes les empreses i establiments de Catalunya de més de 50 empleats complissin amb la quota del 2% de treballadors amb discapacitat que fixa la Llei d'Integració Social del Minusvàlid (Lismi) un total de 28.644 persones discapacitades haurien feina, un 42,8% més que les actuals.





El sindicat retreu que encara que una de cada dues persones amb discapacitat és potencialment activa per edat, el col·lectiu es caracteritza per "la baixa activitat, baixa ocupació i elevat atur", segons l'estudi 'Les persones amb discapacitat i el mercat de treball a Catalunya 'elaborat per UGT.





En 2016, el 36,2% dels discapacitats d'entre 16 i 64 anys estaven actius enfront del 81,7% de les persones sense discapacitat; el 63,8% dels discapacitats en edat laboral són inactius davant el 18,2% de les persones sense discapacitat, i el salari brut de les persones assalariades amb discapacitat era de 19.297,6 euros, un 17,1% inferior al de les persones sense discapacitat.





La Lismi fixa que les empreses amb 50 persones treballadores o més han de respectar una quota del 2% de treballadors amb discapacitat igual o superior al 33%, però que hi ha supòsits d'excepció de l'obligació, i UGT retreu que les empreses prefereixen accedir a mesures alternatives com la subscripció d'un contracte amb un centre especial de treball i la realització de donacions o patrocinis que a la contractació.





El sindicat assegura no disposar de quantes empreses catalanes estan complint la llei, però que per les dades d'Inspecció de Treball sobre empreses que accedeixen a les mesures alternatives mostra la seva "preferència" al seu accés en lloc de a la contractació.





UGT ha cridat a reforçar les actuacions de la Inspecció de Treball i revisar la sanció en el cas d'incompliment per part de les empreses de la quota o de les mesures alternatives, i ha considerat necessari un foment més decidit de l'ocupació efectiu en les empreses ordinàries de treballadors amb discapacitat.





El sindicat ha considerat que les mesures alternatives haurien de ser l'excepció i que s'hauria de resoldre el fet que hi hagi empreses que "es puguin aprofitar" d'una declaració d'excepcionalitat aprovada perquè no s'ha pogut cobrir un lloc de treball en particular.