Milers de persones estan participant en la tarda d'aquest dilluns en manifestacions convocades de manera espontània en diverses capitals andaluses de província --Sevilla, Granada i Màlaga-- contra unes suposades polítiques feixistes, un dia després dels resultats de les eleccions autonòmiques a Andalusia , que entre altres punts ha suposat l'entrada de Vox, amb dotze escons, al Parlament.





A Sevilla, fonts municipals han confirmat la presència de més d'un miler de persones --diversos milers, segons testimonis presencials-- en una manifestació que ha transcorregut, entre d'altres enclavaments, per la Cambra autonòmica i les 'bolets' de la Plaça de l'Encarnació i que té el seu punt de finalització al costat del Rectorat i la Sevillana.





La mobilització ha afectat diverses línies d'autobús urbà, que han hagut de modificar el seu recorregut, així com al tramvia Metrocentro, que ha vist suspès el seu servei com a conseqüència de l'afluència registrada en els voltants de la Glorieta Don Joan d'Àustria.





D'altra banda, unes 4.000 persones participen en una manifestació al centre de Granada capital, segons han informat fonts de la Policia Local. L'assistència ha anat creixent des de les 18,00 hores, quan havia estat convocada una concentració a la plaça del Carme, davant l'Ajuntament, per col·lectius antifeixistes.





Posteriorment, els participants han iniciat una marxa cap a Porta Reial, i la Policia Local, segons ha indicat a través del seu perfil oficial de la xarxa social Twitter, hauria estat informada que alguns d'ells haurien estat "tirant algunes bengales".





En aquesta mateixa xarxa social, la Policia Local ha assenyalat que la manifestació convocada no li havia estat "comunicada prèviament" i que havia tallat al trànsit Reis Catòlics, i desviat el transport públic per Camí de Ronda, via que, posteriorment, també ha estat tallada a la circulació per aquest acte reivindicatiu després dels resultats de les últimes eleccions autonòmiques.





Finalment, a Màlaga, diversos centenars de manifestants s'haurien concentrat al carrer Larios per protestar per aquest mateix extrem.