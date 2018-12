Quan falten sis mesos perquè es celebrin els comicis a la ciutat de Barcelona, el nacionalisme segueix fragmentat i cercant una fórmula de consens per encarar les eleccions. Després que Mascarell donés el pas el passat dilluns i anunciés una candidatura al marge del PDeCat, el panorama polític s'ha enterbolit en l'espai polític independentista.





Fonts del PDeCat asseguren que continuen "treballant per la consolidació d'una sola candidatura", però alhora també critiquen les "manifestacions d'ambició personal i les propostes personalistes" formulades per l'exdelegat de la Generalitat i exconseller de Cultura Ferran Mascarell.





El PDeCat assegura que Neus Munté continua endavant amb la seva precampanya i que es trobarà un punt d'unió entre els diferents sectors nacionalistes, sense descartar també ERC.





PUIGDEMONT ENCARA VOL FAGOCITAR ERC





La pugna entre Munté i Mascarell té un altre protagonista obvi que mou els seus fils d'influència des de més de mil kilòmetres de distància. L'expresident Puigdemont, que segueix tenint ascendència sobre una part del partit postconvergent, pretén aglutinar els diferents candidats entorn del moviment transversal de La Crida.





Tanmateix, un problema de plaços està dificultant la consolidació d'aquest paraigües comú: la constitució de La Crida com a partit polític s'ha endarrerit fins el 19 de gener, la qual cosa dificulta l'entesa entre els diferents contendents.





La voluntat de Puigdemont seria no solament absorbir al PDeCat dins La Crida, sinó també a ERC. Tanmateix, els de Junqueras estan resistint tots els intents de repetir una "llista de país", com s'ha demostrat en el pacte que han assolit amb el BNG i Bildu per concórrer a les europees. Fins i tot hi ha que pensa que la vaga de fam no és res més que una nova estratagema per pressionar ERC i aconseguir que acordin anar plegats a les urnes.





UNES PRIMÀRIES DESCAFEÏNADES





La iniciativa de primàries encapçalada pel periodista i professor universitari Jordi Graupera, que en pocs mesos conclourà el procés popular per escollir als candidats d'una llista escollida per democràcia directa, ha quedat completament amortitzada amb aquest reguitzell de candidatures.





Tanmateix, Graupera podria fer-se un lloc en una llista paraigües si s'aconsegueix finalment recosir la unitat independentista.