L'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies ha publicat el primer informe 'Ús mèdic del cànnabis i els cannabinoides: preguntes i respostes per a la formulació de polítiques' en què, després de realitzar una revisió sobre la utilització del cànnabis en la pràctica clínica de tothom, assenyala que l'ús medicinal d'aquestes substàncies no té efectes secundaris greus, tot i que avisa que no sempre és efectiu.





"Molts països de la Unió Europea estan permetent d'alguna manera, o estudiant permetre, l'ús mèdic del cànnabis o de cannabinoides, però els enfocaments varien àmpliament entre els països, tant en termes de productes permesos com dels processos de reguladors que regeixen la seva autorització. Comprendre aquesta realitat és important per a un debat polític a Europa", assenyala l'informe.





I és que, encara que en el treball es reconeix que l'evidència científica sobre la utilitat i seguretat dels productes que contenen cànnabis està evolucionant "ràpidament", encara és "bastant limitada i fragmentada". Així, per ara, només hi ha proves que demostren que és eficaç en el tractament de les nàusees, vòmits i dolor crònic, però no per a altres problemes mèdics com, per exemple, estimular la gana en persones amb anorèxia nerviosa o amb càncer.





Tanmateix, i en tots els casos, els efectes secundaris que s'han observat són "similars" als que provoquen altres tractaments com, per exemple, vertígens, boca seca, desorientació o somnolència. "Hi ha menys evidència sobre els riscos que poden comportar a llarg termini, però en general els reportats són similars als detectats durant el seu ús en un període curt de temps. No obstant això, es necessita més investigació en aquest assumpte", destaca l'informe del Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (OEDT).





Però no només els efectes que provoca l'ús medicinal del cànnabis ha estat objecte d'anàlisi per l'organisme europeu, sinó que també al llarg de les gairebé 50 pàgines fa un repàs per les diferents legislacions que existeixen al respecte. En concret, des dels Estats Units i Canadà, fins a Austràlia i Israel, l'informe presenta una selecció d'estudis de casos que il·lustren els diversos enfocaments utilitzats per països fora de la Unió Europea per permetre l'ús mèdic del cànnabis.





DISPARITAT EN L'ÚS MEDICINAL DEL CÀNNABIS





D'aquesta manera, el treball evidencia la inexistència d'un marc regulador estàndard per a les preparacions de cànnabis i productes derivats, així com la "considerable disparitat" en els enfocaments adoptats per al seu ús.





A més, destaca que tot i que en algunes zones es permet l'ús de medicaments que contenen aquestes substàncies, en general no es fan servir de manera generalitzada perquè als pacients els resulta "difícil" aconseguir els beneficis terapèutics desitjats sense experimentar els efectes psicoactius que provoca, i perquè les companyies que els comercialitzen no han tingut els resultats econòmics esperats.





Ara bé, en altres països molts pacients sol·liciten aquests tractaments però no accedeixen a ells perquè no estan autoritzats, triguen molt temps a comercialitzar o els metges, per raons ètiques i legals, no els volen prescriure, per la qual cosa han d'anar al mercat negre per poder obtenir-los.





Davant de tot això, l'Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies ha aconsellat als governs estudiar autoritzar les preparacions medicinals de cànnabis per tractar aquelles afeccions mèdiques per a les quals existeix evidència científica, o en aquelles en què alguns pacients ja han reportat haver experimentat beneficis.





Finalment, l'informe conclou alertant de la necessitat d'acordar un marc conceptual per ajudar a construir una base en la qual s'avaluï l'ús mèdic del cànnabis i dels cannabinoides. Aquesta recomanació, tal com reitera, se sustenta en el fet que, tot i que és un assumpte d'una "gran complexitat", es produeixen "múltiples problema" al llarg de tota la cadena d'esdeveniments, des del desenvolupament del producte, fins la producció, distribució i monitoratge dels resultats, tant a nivell de seguretat com d'efectivitat.





"En la majoria dels països, la provisió de cànnabis i productes i preparacions per cannabinoides per a fins mèdics ha evolucionat amb el temps, sovint en resposta a la demanda dels pacients o al desenvolupament del producte. Aquest informe busca proporcionar una visió objectiva de l'evidència actual, la pràctica i l'experiència en aquest camp tan ràpid i descriure el complex mosaic d'enfocaments adoptats a la UE i més enllà. Finalment, assenyala la importància de desenvolupar un llenguatge comú sobre aquest tema per ajudar a construir una base per a l'avaluació i l'avaluació", ha asseverat el director de l'OEDT, Alexis Goosdeel.