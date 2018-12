Un grup de membres d'ERC han presentat aquest dimarts el manifest 'Nova crida nacional a ERC "que defensa que el partit concorri a les eleccions europees de maig de 2019 amb una llista unitària de tots els partits independentistes catalans.





En un comunicat, han explicat que són partidaris d'"una àmplia candidatura republicana i unitària a les properes eleccions europees, així com d'una coordinació clara i contundent dels grups parlamentaris a Madrid del PDeCAT i ERC".





També defensen contemplar una "eventual retirada dels diputats catalans --independentistes-- a les Corts espanyoles com a mesura de pressió", a més de reclamar que els partits sobiranistes recuperin una unitat d'acció al Parlament que consideren que s'ha perdut en els últims mesos.





Entre els signants figuren l'alcalde de Montblanc i exdiputat d'ERC al Parlament, Josep Andreu; l'historiador Enric Pujol; el regidor a Girona Martí Terés; l'exdiputat del Congrés Joan Puig; l'exsenador Miquel Bofill i l'alcalde Cantallops, Joan Sabartés, entre d'altres.





Precisament Andreu va participar a finals d'octubre en l'acte de la Crida Nacional per la República, el moviment polític que impulsa Carles Puigdemont, i allà va reivindicar també que els partits independentistes vagin en una mateixa llista de cara a les europees.





El manifest defensa una tesi contrària a la de la direcció d'ERC, que rebutja aquesta llista unitària de l'independentisme català i que en les últimes setmanes ha negociat una candidatura conjunta a aquests comicis amb Bilbu i amb el BNG, forces basca i gallega, respectivament.





ELECCIONS MUNICIPALS





De cara a les municipals que se celebraran juntament amb les europees, no es pronuncien sobre si l'independentisme també ha de concórrer en llistes unitàries, però sí demanen que hi hagi el compromís que després dels comicis es prioritzaran els pactes perquè hi hagi "el màxim d'alcaldies independentistes".





En el manifest recullen que cal seguir defensant la vigència del referèndum de l'1-O i la proclamació de la República catalana i conclouen: "Prou de desmerèixer als més de dos milions de persones que van participar" a la consulta.





A més, reclamen que de cap manera es renunciï a adoptar mesures de caràcter unilateral i es pregunten: "Com acceptarà l'Estat espanyol una solució política sobre el repte català si no es troba pressionat per la majoria del poble i pels seus legítims representants?" .





També exigeixen que qualsevol negociació amb l'Estat passi per que no hi hagi presos sobiranistes, i demanen que el Consell per la República que lidera l'expresident Carles Puigdemont sigui "un veritable govern a l'exili que funcioni com a institució referent de la república a nivell internacional".