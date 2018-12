El Parlament britànic declara al govern de Theresa May en desacatament

Els diputats han trobat al govern de Theresa May en desacatament al Parlament britànic per la negativa dels ministres a publicar l'assessorament jurídic que han rebut sobre Brexit.





En una decisió sense precedents, els diputats van aprovar una moció acusant els ministres de desacatament per ignorar una votació prèvia del Parlament que deia que l'assessoria legal proporcionada per Geoffrey Cox, el fiscal general, havia de ser publicada íntegrament.





La votació va ser aprovada per 311 vots a favor i 293 en contra després que el DUP, en els vots es basa May per mantenir la seva majoria governant, donés suport a la moció.





El text condemnava la decisió de no publicar el dictamen jurídic "complet i definitiu" i "ordena la seva publicació immediata". No indica què passaria si els ministres continuaven negant-se a complir, però és probable que es presenti una segona moció que sancionaria a Cox o un altre ministre d'alt nivell.





