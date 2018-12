Empresaris sospesen l'abstenció de Susana Díaz perquè governin PP i Cs a Andalusia

El sector empresarial andalús defensa l'abstenció del PSOE de Susana Díaz perquè governin PP i Cs sense Vox, després dels resultats de les eleccions de diumenge 2 de desembre.





Alguns empresaris han mostrat la seva preocupació per la inestabilitat política davant la proximitat de comicis al maig, a nivell municipal, autonòmic, europeu i potser també d'eleccions generals a Espanya.





Conscient de la patacada electoral, Susana Díaz no presenta la seva dimissió perquè ha guanyat les eleccions, encara que això no sigui suficient per governar. L'única possibilitat seria que les dretes no es posin d'acord.





Díaz no ha aconseguit el suport explícit de grans empresaris, amb els quals ha mantingut contactes en els últims dies, en què ha focalitzat el seu missatge en què l'extrema dreta, en relació a Vox, no entri en la Junta d'Andalusia.





Una part del sector econòmic considera que el PSOE hauria d'abstenir perquè PP i Cs puguin governar deixant fora al partit de Santiago Abascal. Argumenten que la pròpia Susana Díaz va defensar el 2006 l'abstenció del PSOE per aconseguir la investidura del popular Mariano Rajoy al Congrés.





En aquest sentit, creuen que la millor opció és aconseguir un govern estable i evitar noves eleccions.